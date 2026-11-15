Profusa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Profusa ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Profusa die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 6,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Profusa ein Ergebnis je Aktie von -5250,000 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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