Siemens-Aktie vorbörslich gesucht: Siemens traut sich erneut mehr Wachstum und Gewinn zu - Auftrag von der Deutschen Bahn

Der Technologiekonzern rechnet nun mit 9 bis 11 Prozent vergleichbarem Umsatzwachstum statt wie bisher mit 7 bis 10 Prozent, wie er bei Vorlage der Halbjahreszahlen in München mitteilte. Zugleich wird der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 9,60 und 9,90 Euro erwartet und nicht wie bisher zwischen 8,90 bis 9,40 Euro. Zusätzlich kommen 2,01 Euro Gewinn je Aktie für die bereits im März gemeldete Wertaufholung auf die Beteiligung an Siemens Energy , so dass die Prognose insgesamt 11,61 Euro bis 11,91 bereinigten Gewinn je Aktie vorsieht. Siemens hatte die Gewinnprognose bereits im Februar angehoben.

Im zweiten Quartal verdiente Siemens in seinem industriellen Geschäft 2,6 Milliarden Euro und damit 47 Prozent mehr als im Vorjahr. Fabrik-Automatisierung und - digitalisierung sowie intelligente Infrastruktur verzeichneten jeweils Rekordergebnisse, einzig bei der Medizintechniktochter Healthineers ging der Gewinn wie bekannt stark zurück.

Der Umsatz wuchs um 14 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro, der Auftragseingang um 13 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro. Nach Steuern verbuchte Siemens 3,6 Milliarden Euro Gewinn - darin der Sonderertrag von 1,6 Milliarden Euro aus der Wertaufholung der 32-prozentigen Restbeteiligung an Siemens Energy.

Deutsche Bahn bestellt für 2 Milliarden Euro 73 ICE bei Talgo und Siemens

Die Deutsche Bahn hat 73 neue ICE geordert. Das Investitionsvolumen von insgesamt rund 2 Milliarden Euro verteilt sich Unternehmensangaben zufolge auf 56 ICE L des spanischen Herstellers Talgo und 17 ICE 3neo von Siemens Mobility. Die bestellten Züge sollen ab 2026 auf die Schiene kommen und bis 2030 ausgeliefert werden. Insgesamt investiert die Deutsche Bahn damit nun rund 12 Milliarden Euro in neue Fernverkehrszüge.

Durch die neuen Züge kommen zusätzliche 39.000 Sitzplätze in die ICE-Flotte. Darunter werden dann insgesamt 90 ICE 3neo und 79 ICE L sein. Für diese Züge hatte die Deutsche Bahn entsprechende Rahmenverträge mit den Herstellern abgeschlossen. Vom ICE 3neo sind die Fahrzeuge nun abgerufen, für den ICE L hat die Bahn hingegen noch eine Option über weitere 21 Züge.

So reagiert die Siemens-Aktie

Die Siemens-Aktie legt am Mittwoch vorbörslich zu, das vorbörsliche Plus auf Tradegate beläuft sich zeitweise auf 1,3 Prozent. Analysten von Goldman Sachs sprachen von einem soliden zweiten Geschäftsquartal, mit dem Siemens die Erwartungen deutlich übertroffen habe.

