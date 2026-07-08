Baumaschinenhersteller Wacker Neuson erhöht Prognose - Aktie legt zu
Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson erhöht nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal seine Jahresprognose leicht.
Werte in diesem Artikel
Zudem geht das Unternehmen von einem anspruchsvollen aber im Vergleich zu den Vorjahren stabilen Marktumfeld für den Rest des Jahres aus, wie Wacker Neuson am Freitag in München mitteilte. Deswegen erwartet das Management für 2026 einen Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro und damit 100 Millionen mehr am unteren Rand der Bandbreite als zunächst in Aussicht gestellt. Auch bei der Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zeigt sich der Baumaschinenhersteller zuversichtlicher und geht von 7,0 bis 8,0 Prozent aus, und damit um jeweils 0,5 Prozentpunkte besser als zuvor.
Analysten rechnen beim Umsatz bislang mit einem Wert am unteren Rand der neuen Prognose. Die Aktie gewann am Freitag via XETRA zuletzt 4,55 Prozent auf 20,70 Euro.
Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 14,4 Prozent auf 665,1 Millionen Euro. Das Ebit verbesserte sich um 43,6 Prozent auf 63,2 Millionen Euro, mit einer entsprechenden Marge von 9,5 Prozent. Im ersten Halbjahr kommt Wacker Neuson den Angaben zufolge auf eine Marge von 8,3 Prozent, und erzielte damit eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, als 5,2 Prozent erreicht wurden.
Wacker hatte bereits zum Jahresauftaktquartal von einer spürbaren Belebung bei der Nachfrage nach Baumaschinen berichtet, nachdem sich Kunden im Jahr zuvor zurückgehalten hatten.
Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 13. August vorlegen.
/nas/stk
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wacker Neuson
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wacker Neuson
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, OlegDoroshin / Shutterstock.com
Aktuelle Wacker Neuson Aktie News
Wacker Neuson Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wacker Neuson nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.26
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research
|09.03.26
|Wacker Neuson SE Buy
|Warburg Research