Beiersdorf-Aktie dennoch sehr schwach: Beiersdorf traut sich im Gesamtjahr mehr Umsatz zu

Der Konsumgüterkonzern hat die Umsatzprognose auf Konzernebene, für die beiden Segmente Consumer und Tesa, angehoben sowie die Margenprognose bei Tesa erhöht.

Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun auf Konzernebene sowie im Segment Consumer mit organischem Wachstum von 9 bis 10 Prozent anstatt am oberen Ende vom mittleren einstelligen Prozent-Bereich. Tesa soll nun organisch ein Wachstum zwischen 7 und 9 Prozent hinlegen anstatt im unteren bis mittleren einstelligen Prozent-Bereich. Bei Tesa soll die bereinigte EBIT-Marge "nur leicht" anstatt "deutlich" unter dem Vorjahreswert liegen.

Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten den Umsatz in beiden Segmenten Consumer und Tesa sowie auf Konzernebene gesteigert und die Konsensprognose übertroffen.

Im Zeitraum Januar bis September stieg der Konzernumsatz auf 6,73 Milliarden Euro von 5,759 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Organisch war dies ein Umsatzplus von 11,1 Prozent, nach 12,0 Prozent im Vorjahr.

Beiersdorf im 3. Quartal mit Lichtblicken in China

Beiersdorf hat in China im dritten Quartal bei der Kernmarke Nivea sowie bei der Luxuskosmetikmarke La Prairie deutlich zugelegt. Wie aus der Investorenpräsentation hervorgeht, steigerte Nivea im Zeitraum Juli bis September das organische Wachstum in China überproportional um 24 Prozent, La Prairie sogar um 41 Prozent. Zum Vergleich: Nivea wuchs im dritten Quartal über alle Märkte hinweg organisch um 9,9 Prozent, La Prairie um 14,0 Prozent.

Beide Marken steigerten ihren Online-Anteil deutlich. Beiersdorf habe in China mit seiner Markenikone Nivea gutes Wachstum erzielt, "was im Einklang mit einer allgemeinen Erholung in Asien im dritten Quartal steht", wie der DAX-Konzern mitteilte.

Somit entwickelt sich das China-Geschäft bei Beiersdorf deutlich besser als bei den Sportartikelherstellern wie adidas, PUMA und Nike, die alle seit mehreren Quartalen mit einer Mischung aus Konsumentenboykott und COVID-19-Lockdowns kämpfen.

Papiere von Beiersdorf weisen auf XETRA am Donnerstag zeitweise bei 97,54 Euro einen Verlust in Höhe von 2,8 Prozent auf. Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf AG, Lukassek / Shutterstock.com