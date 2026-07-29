Enel-Aktie: Gewinn über Erwartungen - Jahresziel präzisiert
Der italienische Energieversorger Enel blickt nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Halbjahr etwas optimistischer auf das Gesamtjahr.
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Beim Gewinn je Aktie rechnet Enel jetzt mit einem Wert von 74 Cent, wie es am Donnerstagabend mitteilte. Damit kappte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern das untere Ende der bisherigen Zielspanne von 72 bis 74 Cent. In den ersten sechs Monaten des Jahres zog der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um knapp drei Prozent auf 3,93 Milliarden Euro an. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Umsatz stagnierte bei knapp 41 Milliarden Euro.
/zb/he
ROM (dpa-AFX)
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