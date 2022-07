EnviTec Biogas-Aktie +16 %: Prognoseerhöhung treibt weiter an

Auf der Handelsplattform XETRA schießen die Biogasaktien zeitweise um 16,77 Prozent auf 57,80 Euro nach oben. Der bisherige Rekord im XETRA-Handel liegt bei 57,60 Euro aus dem Jahr 2007 kurz nach dem Börsengang.

In den Jahren danach stürzte der Kurs bis auf 5,60 Euro ab. Seit 2020 zog die Aktie allerdings deutlich an. Wegen der Energiekrise in Deutschland beschleunigte sich der Anstieg. So stieg der Kurs im XETRA-Handel seit Ende Juni um 38 Prozent auf zuletzt 49,50 Euro.

EnviTec hatte am Donnerstagmorgen erneut seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 erhöht. Dies ging in der Flut der Geschäftszahlen im Zuge der Berichtssaison vielleicht etwas unter. Die Papiere hatten zunächst gut 6 Prozent gewonnen, die Kursgewinne waren jedoch schnell wieder abgeschmolzen auf nur noch 1 Prozent.

Am Abend berichtete dann das Anlegermagazin "Der Aktionär" über die erhöhten Jahrsziele und machte mit dem Titel "Rally-Alarm bei EnviTec Biogas" Anleger aufmerksam.

