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Prognose angehoben

Fortinet-Aktie zieht zweistellig an: KI-getriebene Nachfrage sorgt für kräftiges Wachstum

07.05.26 11:17 Uhr
NASDAQ-Wert Fortinet-Aktie zieht zweistellig an: KI-Ära sorgt für Rückenwind im Cybersecurity-Markt | finanzen.net

Fortinet hat mit seinen Quartalszahlen ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt - und damit nicht nur Analysten überrascht, sondern auch die Börse elektrisiert.

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Fortinet Inc
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• Fortinet im ersten Quartal mit Umsatz- und Gewinnsprung
• Prognose für zweites Quartal und Gesamtjahr überzeugt
• Fortinet-Aktie auf Kaufzetteln

Der US-Cybersicherheitskonzern Fortinet hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet und die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 präsentiert. Mit einem Umsatz von rund 1,85 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von etwa 20 Prozent im Jahresvergleich entspricht, knüpfte Fortinet an die Dynamik der vergangenen Quartale an. Besonders bemerkenswert fiel jedoch die Gewinnentwicklung aus. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wuchs laut Unternehmensangaben um 41 Prozent auf 0,82 US-Dollar und lag damit deutlich über den Markterwartungen, die sich laut "Investing.com" lediglich auf 0,62 US-Dollar belaufen hatten. Zudem erreichte das Unternehmen im Berichtszeitraum eine operative Marge (Non-GAAP) von 35,8 Prozent, was einen Rekordwert für ein erstes Quartal darstellt. Auf GAAP-Basis lag die operative Marge bei etwa 31,4 Prozent und damit im oberen Bereich der Profitabilität unter den großen börsennotierten Cybersecurity-Anbietern.

Bedrohungen durch KI als Wachstumstreiber

Ein wesentlicher Treiber des starken Quartals war das Produktgeschäft, insbesondere im Bereich Netzwerk- und Firewall-Hardware. Hier verzeichnete Fortinet laut Unternehmensmitteilung ein Wachstum von rund 41 Prozent. Hinzu kommt ein struktureller Trend, der der gesamten Branche Rückenwind verleiht: die wachsende Bedeutung von Cybersicherheit im Zuge der Digitalisierung und des verstärkten Einsatzes von Künstlicher Intelligenz. Fortinet positioniert sich hier zunehmend als integrierter Plattformanbieter, der sowohl Hardware als auch softwarebasierte Sicherheitslösungen aus einer Hand liefert.

Auch bei den sogenannten Billings, einem wichtigen Frühindikator für zukünftige Umsätze, konnte das Unternehmen überzeugen: Sie stiegen um 31 Prozent auf 2,09 Milliarden US-Dollar. Diese starke Entwicklung sei laut Fortinet-Gründer und CEO Ken Xie auf "die anhaltende Konvergenz von Netzwerk und Sicherheit [zurückzuführen], einem Ansatz, den Fortinet seit 26 Jahren federführend vorantreibt, sowie durch ein zunehmend komplexes Bedrohungsumfeld, das durch KI noch verschärft wird". Der Cybersicherheitskonzern profitiert somit auch vom aktuellen KI-Boom, der Unternehmen vor dem Hintergrund zunehmender Bedrohungen im digitalen Raum zu weiteren Investitionen in die Absicherung ihrer IT-Infrastruktur zwingt.

Prognoseanhebung als Kurstreiber für die Fortinet-Aktie

Neben den starken Quartalszahlen sorgte vor allem auch der Blick nach vorn für zusätzliche Euphorie an den Märkten: Fortinet hob seine Jahresprognose an und stellte auch für das zweite Quartal Umsätze über den bisherigen Konsensschätzungen in Aussicht. So sollen im laufenden Geschäftsquartal 1,83 Milliarden bis 1,93 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden, im gesamten Fiskaljahr sollen es dann 7,71 Milliarden bis 7,87 Milliarden US-Dollar sein.

Für das zweite Quartal stellte das Management außerdem eine Non-GAAP-Betriebsmarge zwischen 33 und 35 Prozent in Aussicht, während die erwartete Spanne für das Gesamtjahr bei 33 bis 36 Prozent liegt. Damit signalisiert Fortinet zwar keine weitere sprunghafte Margenausweitung, aber eine bemerkenswert stabile hohe Profitabilität. In einem Umfeld steigender Investitionen in Forschung, Cloud-Integration und KI-basierte Sicherheitslösungen ist diese Kontinuität ein wichtiges Qualitätsmerkmal - insbesondere, da viele Wettbewerber in der Branche zwischen Wachstum und Margendruck deutlich stärkere Schwankungen zeigen.

Anleger lassen die Fortinet-Aktie daraufhin im vorbörslichen Donnerstagshandel zeitweise um 11,85 Prozent auf 100,61 US-Dollar steigen, nachbörslich hatte das Papier am Mittwoch sogar um rund 16 Prozent zulegen können.

Gerade die Kombination aus übertroffenen Erwartungen und angehobener Prognose gilt an der Börse als besonders kurstreibend. Investoren interpretieren sie als Hinweis darauf, dass das Wachstum nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig intakt ist.

Ist die Fortinet-Aktie nach dem Kurssprung noch attraktiv?

Nach dem Kurssprung handelt Fortinet inzwischen wieder deutlich über den Tiefs der letzten Monate. Trotzdem wirkt die Bewertung im Branchenkontext weiterhin eher wachstumsorientiert, aber nicht überhitzt. Die zentrale Frage für Investoren dürfte daher eher nicht lauten, ob die Fortinet-Aktie jetzt zu teuer ist, sondern eher, ob Fortinet das zweistellige Wachstum bei gleichzeitig hoher Marge halten kann. Denn genau diese Kombination rechtfertigt aktuell die Bewertung, ohne sie aggressiv zu überdehnen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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