Gewinnsprung bei UnitedHealth treibt die Aktie nicht an: Gelingt dem Papier jetzt die Trendwende?

Prognose angehoben

13.10.26 17:02 Uhr

Der Krankenversicherer UnitedHealth übertrifft die Schätzungen deutlich und hebt sein Gewinnziel an, obwohl der Umsatz leicht sinkt. Das steckt hinter den Zahlen.

• Die Aktie reagiert positiv auf die Prognoseerhöhung, doch die nachhaltige Erholung hängt von der weiteren Kostenkontrolle, der Stabilität der Margen und der Entwicklung der Versichertenzahlen ab.

• UnitedHealth hat im dritten Quartal deutlich mehr Gewinn erzielt als erwartet, mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,69 US-Dollar, und hebt seine Gewinnprognose für 2026 an.

Versicherer liefert deutlich mehr Gewinn als der Markt erwartet hatte

Umsatz schrumpft, Profitabilität im Kerngeschäft legt dennoch zu

Optum profitiert vom Rückzug aus schwächeren Verträgen

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Der US-Krankenversicherer UnitedHealth hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als von Analysten erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,69 US-Dollar. Trotz eines leicht rückläufigen Umsatzes verbesserte der Konzern seine Profitabilität und hob zugleich das Gewinnziel für 2026 gegenüber der Prognose vom 16. Juli 2026 an.

Gewinn deutlich über Konsens

Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf den durchschnittlichen Analystenkonsens von 4,14 US-Dollar deutlich. Im Vorjahresquartal hatte er noch bei 2,92 US-Dollar gelegen. Auch nach GAAP fiel das Ergebnis mit 4,56 US-Dollar je Aktie höher aus als im Vorjahr, als 2,59 US-Dollar zu Buche gestanden hatten. Der Nettogewinn, der den Aktionären zuzurechnen ist, stieg entsprechend von 2,35 Milliarden auf 4,11 Milliarden US-Dollar.

Beim Umsatz entwickelte sich das Geschäft dagegen leicht rückläufig: Die Erlöse sanken von 113,2 Milliarden auf 112,7 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf UnitedHealth allerdings die Markterwartungen von rund 111 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig legte das operative Ergebnis von 4,3 Milliarden auf 6,6 Milliarden US-Dollar zu. Die Nettomarge verbesserte sich von 2,1 auf 3,6 Prozent. Der Konzern verdiente somit trotz des leicht gesunkenen Umsatzes deutlich mehr.

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Kosten und Margen im Versicherungsgeschäft

Ein wesentlicher Faktor für die verbesserte Profitabilität war die Entwicklung der medizinischen Kosten. Die Medical Care Ratio sank im dritten Quartal auf 88,4 Prozent, nach 89,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. UnitedHealth führte die Verbesserung auf medizinisches Kostenmanagement, Preisdisziplin und Anpassungen der Leistungen zurück. Allerdings profitierte die Quote auch von einer günstigen Reserveentwicklung in Höhe von 610 Millionen US-Dollar. Die Betriebskostenquote ging ebenfalls zurück, und zwar von 13,5 auf 12,8 Prozent.

Im Versicherungsgeschäft von UnitedHealth zeigte sich dabei ein gemischtes Bild: Während der Umsatz auf 86,3 Milliarden US-Dollar sank, stieg das operative Ergebnis auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Zugleich ging die Zahl der betreuten Menschen auf 48,3 Millionen zurück. Besonders im Geschäft mit Medicare Advantage verlor der Konzern seit Ende 2025 rund 935.000 Senioren. Der Rückgang der Versichertenzahl bleibt damit eine Herausforderung, auch wenn die verbesserte Kostenquote die Ertragslage stützt.

Optum und die angehobene Prognose

Auch die Dienstleistungssparte Optum trug zur Ergebnisverbesserung bei. Sie erzielte bei einem Umsatz von 66,9 Milliarden US-Dollar ein operatives Ergebnis von 3,7 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge stieg auf 5,6 Prozent. Innerhalb der Sparte verbesserte Optum Health das operative Ergebnis deutlich auf 735 Millionen US-Dollar, nach 41 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Das gelang trotz eines Umsatzrückgangs um zehn Prozent, der auf geringere Patientenzahlen in der wertbasierten Versorgung zurückgeführt wurde.

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Die Fortschritte bei der Profitabilität spiegeln sich auch in der angehobenen Jahresprognose wider. Für 2026 erwartet UnitedHealth nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 20,50 US-Dollar. Zuvor hatte der Konzern eine Spanne von 19,50 bis 20,00 US-Dollar in Aussicht gestellt. Der Analystenkonsens lag laut Reuters bei 19,86 US-Dollar. Auf Basis der GAAP-Rechnungslegung soll der Gewinn je Aktie mindestens 19,50 US-Dollar erreichen. Damit setzt das Unternehmen die Messlatte höher als bislang und stellt ein Ergebnis über den bisherigen Markterwartungen in Aussicht.

UnitedHealth-Aktie mit Chancen auf eine Trendwende?

Am Finanzmarkt kommen die Neuigkeiten nicht gut an: Im NYSE-Handel gibt die UnitedHealth-Aktie zeitweise um 1,06 Prozent auf 374,52 US-Dollar ab. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Anteilsschein rund 17 Prozent im Plus, seit August befindet er sich jedoch in einem Abwärtstrend. Die angehobene Gewinnprognose könnte den Kurs stützen, nachdem der Konzern mit einem deutlichen Gewinnanstieg und verbesserten Kostenquoten operative Fortschritte gezeigt hat.

Ob daraus eine nachhaltige Erholung wird, hängt allerdings davon ab, ob UnitedHealth die Profitabilität weiter steigern und die medizinischen Kosten unter Kontrolle halten kann. Der Rückgang der Versichertenzahl bleibt ebenso ein Risikofaktor wie die Frage, ob sich die verbesserten Margen dauerhaft halten lassen. Entscheidend dürfte daher sein, ob der Konzern seine angehobene Prognose erfüllt und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnt.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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