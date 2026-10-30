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Prognose angehoben

SFC Energy-Aktie etwas tiefer: Noch mehr Optimismus für 2026

SFC Energy-Aktie etwas tiefer: Noch mehr Optimismus für 2026

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten neun Monaten noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

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SFC Energy AG
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Umsatz und Ergebnisse legten deutlich zu. "Das dynamische Wachstum und der zunehmend margenstarke Produktmix führen zu einer überproportionalen Steigerung unserer operativen Ertragskraft", sagte Unternehmenschef Peter Podesser laut einer Mitteilung von Donnerstagabend. Vor allem der Markteintritt in der Ukraine habe zu der starken operativen Entwicklung beigetragen.

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Im XETRA-Handel fällt die SFC Energy-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 18,32 Euro.

Der jüngste Erholungskurs stockt damit. Seit ihrem Jahreshoch bei 24,75 Euro Ende Mai hat die Aktie rund ein Viertel an Wert verloren. Da die Aktie aber vor allem in den ersten Monaten des Jahres aufwärts geklettert war, steht momentan seit dem Jahreswechsel ein Plus von rund 50 Prozent zu Buche.

Im laufenden Jahr erwartet SFC nun einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 36,0 bis 38,0 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Erst Mitte August hatte SFC die Prognose auf 31,5 bis 34,0 Millionen angehoben. Auch damals war das Ukrainegeschäft eine Begründung für den Optimismus. SFC liefert dorthin Brennstoffzellensysteme sowie Zubehör für militärische und zivile Zwecke. An der im August angehobenen Umsatzprognose hält das Unternehmen dieses Mal fest.

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In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres kletterte der Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf knapp 133 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) verdreifachte sich auf 33,7 Millionen Euro. Die vollständige Quartalsmitteilung will SFC am 11. November veröffentlichen. /he

BRUNNTHAL (dpa-AFX)

Bildquellen: SFC Energy AG

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Datum Rating Analyst
21.10.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research

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