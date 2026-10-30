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Prognose angehoben

SFC Energy-Aktie: Noch mehr Optimismus für 2026

SFC Energy-Aktie: Noch mehr Optimismus für 2026

Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy wird nach den ersten neun Monaten noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SFC Energy AG
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Charts | News | Analysen

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte 2026 bei 36,0 bis 38,0 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Erst Mitte August hatte SFC Energy die Prognose auf 31,5 bis 34,0 Millionen Euro angehoben. Auch damals war das Ukrainegeschäft eine Begründung für den gestiegenen Optimismus. An der im August angehobenen Umsatzprognose hält das Unternehmen dieses Mal fest.

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In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hatte SFC den Erlös um fast ein Drittel auf knapp 133 Millionen Euro gesteigert. Das bereinigte Ebitda legte von 10,8 Millionen Euro im Vorjahr auf 33,7 Millionen Euro zu.

/he

BRUNNTHAL (dpa-AFX)

Bildquellen: SFC Energy AG

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Datum Rating Analyst
21.10.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research
17.08.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 SFC Energy Buy Warburg Research

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