UnitedHealth-Aktie zündet Kursrakete: Konzern hebt Jahresprognose nach starkem Quartal kräftig an

Prognose angehoben

16.07.26 12:55 Uhr

UnitedHealth übertrifft die Erwartungen der Analysten deutlich und schraubt sein Gewinnziel für 2026 spürbar nach oben.

• Durch Kostendisziplin, gezielte Tarifgestaltung und Investitionen in Künstliche Intelligenz gelingt es UnitedHealth, das Ergebnis zu verbessern, wobei die nachhaltige Entwicklung weiterhin von den Mitgliedszahlen und dem Umbau des Geschäfts abhängt.

• Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzzuwachs auf 112 Milliarden US-Dollar, während die Sparte Optum ein operatives Ergebnis von 4 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Plus von 29 Prozent entspricht.

• UnitedHealth übertrifft im zweiten Quartal die Gewinnschätzungen deutlich und hebt die Prognose für 2026 auf bis zu 20 US-Dollar je Aktie an, was auf eine bessere Kostenkontrolle und Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist.

UnitedHealth übertrifft im zweiten Quartal die Gewinnschätzungen deutlich

Konzern hebt sein Gewinnziel für das Gesamtjahr 2026 spürbar an

Bessere Kostenkontrolle im Krankenversicherungsgeschäft treibt das Ergebnis

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UnitedHealth übertrifft im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich und schraubt die eigene Gewinnprognose für 2026 kräftig nach oben. Der Krankenversicherungskonzern verdiente je Aktie bereinigt 6,38 US-Dollar, während der Marktkonsens im Schnitt nur mit rund 4,90 US-Dollar gerechnet hatte.

Für das laufende Geschäftsjahr stellt UnitedHealth nun ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 19,50 bis 20,00 US-Dollar in Aussicht, nachdem ursprünglich nur mindestens 17,75 US-Dollar avisiert waren. Analysten hatten für das Gesamtjahr im Schnitt lediglich rund 18,47 US-Dollar erwartet. Konzernchef Stephen Hemsley begründet die Anhebung laut Pressemitteilung mit dem laufenden Umbau des Geschäfts, das effizienter arbeiten und für Patienten wie Ärzte zugleich erschwinglicher werden soll.

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung

Die Aktie reagiert entsprechend deutlich auf die starken Zahlen. So geht es an der NYSE zeitweise 6,86 Prozent auf 447,22 US-Dollar nach oben. Bereits in den letzten drei Monaten konnte das Papier kräftig zulegen und stieg 32,28 Prozent.

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Kostendisziplin treibt das Ergebnis

Kern der Verbesserung ist die medizinische Kostenquote, also der Anteil der Prämieneinnahmen, der für Behandlungskosten aufgewendet wird. Sie sank im zweiten Quartal auf 86,7 Prozent, nach 89,4 Prozent im Vorjahresquartal und deutlich besser als die von Analysten erwartete Quote von rund 88,5 Prozent. Finanzchef Wayne DeVeydt führt das laut Reuters auf veränderte Tarifgestaltung und gezieltere Preissetzung zurück, warnt aber zugleich davor, darin bereits eine nachhaltige Trendwende zu sehen: Die Kosten blieben strukturell erhöht, man dränge sie lediglich gezielt zurück.

Optum liefert kräftigen Ergebnissprung

Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal auf 112,0 Milliarden US-Dollar von 111,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum und lag damit über der Analystenerwartung von etwa 111 Milliarden US-Dollar. Die Sparte Optum steuerte ein operatives Ergebnis von 4,0 Milliarden US-Dollar bei, ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, nachdem das Geschäft im ersten Quartal noch einen Rückgang verzeichnet hatte. Das Versicherungsgeschäft UnitedHealthcare verbesserte seine operative Marge auf 4,6 Prozent nach 2,4 Prozent im Vorjahresquartal, während die Mitgliederzahl wegen des Rückzugs aus Teilen des Obamacare-Marktes und rückläufiger Medicare-Advantage-Zahlen leicht sank.

UnitedHealth-Aktie nach Krisenjahr im Umbau

UnitedHealth arbeitet seit dem vergangenen Jahr an einem umfassenden Umbau: Hemsley kehrte nach verfehlten Gewinnzielen und einem folgenreichen Cyberangriff an die Konzernspitze zurück, tauschte rund die Hälfte der Führungsriege aus und kündigte Investitionen von 1,5 Milliarden US-Dollar in Künstliche Intelligenz an. Diese Werkzeuge sollen laut DeVeydt bereits jetzt administrative Lasten senken und Ärzten mehr Zeit für die Patientenversorgung verschaffen.

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Ob sich die Kostendisziplin auch im weiteren Jahresverlauf hält, dürfte sich an den nächsten Quartalszahlen zeigen, die üblicherweise im Oktober folgen. Bis dahin bleibt offen, wie stark sich der geplante Rückgang bei den Obamacare-Mitgliederzahlen auf die Erlösseite auswirkt.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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