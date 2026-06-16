Prognose

AUTO1 hat sich langfristige Wachstumsziele für seine Gebrauchtwagen-Plattform gegeben.

Wie das MDAX-Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttags mitteilte, strebt es im Privatkundengeschäft ein langfristiges Absatzwachstum von 20 bis 40 Prozent pro Jahr an, im Unternehmenskundengeschäft (Merchant) von 10 bis 15 Prozent. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt.

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Für das Merchant-Segment hat sich AUTO1 ein "Meilenstein-Ziel" von 1,2 Millionen Autos verordnet, nachdem im vergangenen 740.732 Autos verkauft wurden. Wenn diese Schwelle erreicht wird, soll pro Fahrzeug der Bruttogewinn mindestens 1.025 Euro betragen, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mindestens 400 Euro. Langfristig werden 1.080 bis 1.200 Euro Bruttogewinn und 480 bis 720 Euro EBITDA pro Auto angestrebt. 2025 wurden 976 bzw. 323 Euro erzielt.

Im Retail-Segment liegt das Meilenstein-Ziel bei 300.000 verkauften Autos im Jahr nach 101.539 Einheiten im Vorjahr. Dann läge der Bruttogewinn bei mindestens 3.300 (2025: 2.638) Euro pro Auto, das bereinigte EBITDA bei mindestens 800 Euro, nachdem 2025 ein Verlust von 410 Euro pro Auto angefallen war. Die langfristige Perspektive sieht pro Fahrzeug einen Bruttogewinn von 3.880 bis 4.470 Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1.450 bis 2.410 Euro vor.

"Fünf Jahre nach unserem erfolgreichen Börsengang zeigen wir nun das enorme langfristige Geschäftspotenzial für unser Merchant- und Retail-Geschäft auf", sagte CEO und Mitgründer Christian Bertermann.

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Für 2026 strebt AUTO1 weiterhin einen Absatz von 940.000 bis 1 Million Fahrzeuge an. Im Merchant-Segment sollen es 815.000 bis 865.000 sein, im Retail-Segment 125.000 bis 135.000. Der Bruttogewinn wird bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro gesehen, das bereinigte EBITDA bei 250 bis 275 Millionen Euro.

AUTO1 zieht an - Absatzziel stützt nach Rückschlag am Vortag

Die Aktien von AUTO1 können am Mittwoch wieder Boden gut machen nach einem Rückschlag am Vortag. Während Autobauer wie BMW mit Absatzproblemen kämpfen, will der Gebrauchtwagenhändler seine Absätze kräftig steigern.

Am Dienstag hatte die Aktie nach gutem Lauf einen Rückschlag um mehr als fünf Prozent bekommen. Via XETRA geht es für die Papiere von AUTO1 zeitweise um 9,03 Prozent nach oben auf 25,60 Euro.

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Wie AUTO1 zum Kapitalmarkttag mitteilte, wird ein Absatz von 1,5 Millionen Fahrzeugen als nächstes Zwischenziel angepeilt. Im vergangenen Jahr hatte das MDAX-Unternehmen gut 842.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Für das laufende Jahr ist weiterhin ein Absatz von bis zu einer Million angepeilt - auch die übrigen 2026er-Ziele wurden bestätigt. Viel Dynamik verspricht sich AUTO1 vor allem im Privatkundenbereich.

DOW JONES/FRANKFURT (dpa-AFX)