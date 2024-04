Prognose bekräftigt

Rio Tinto hat im ersten Quartal einen Rückgang der Eisenerzlieferungen um 10 Prozent verzeichnet.

Die Jahresprognose bestätigte der Rohstoffkonzern aber laut Mitteilung.

Der zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt nach Marktwert hat in den drei Monaten bis März 78,0 Millionen Tonnen Eisenerz aus seinen Minen in der australischen Pilbara-Region verschifft. Das ist ein Rückgang um 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal und ein Minus von 5 Prozent zum Vorjahresquartal. Rio Tintos Eisenerzabbau in der Pilbara-Region ist neben dem Minennetzwerk des brasilianischen Wettbewerbers der größte der Welt. Die Produktion von Rio Tinto lag im ersten Quartal bei 77,9 Millionen Tonnen Eisenerz, was einem Rückgang von 11 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Im Gesamtjahr will Rio Tinto unverändert 323 bis 338 Millionen Tonnen ausliefern. Die Produktionsprognose für alle Materialien sowie die Schätzung für die Betriebskosten blieb ebenfalls unverändert.

--Rio Tinto maintained its 2024 guidance after the Australian mining giant reported a 10% fall in first-quarter iron-ore shipments. The world's second-biggest miner by market value on Wednesday said it shipped 78.0 million metric tons of iron ore from its mines in Australia's Pilbara region in the three months through March. That's a 10% decline compared to the immediately preceding December quarter, and down 5% on the same period a year ago. Rio Tinto's iron-ore mining operations there are the biggest in the world, alongside a network of mines run by rival Vale SA in Brazil. Rio's first-quarter production was 77.9 million metric tons of iron ore, down 11% on-quarter. Rio Tinto maintained its annual shipment guidance of 323 million-338 million metric tons. Production guidance for all materials and operating costs was also unchanged.

