Ahold Delhaize-Aktie mit leichten Abgaben: Ahold Delhaize macht etwas mehr Gewinn als erwartet - Starkes US-Geschäft

Zugleich bestätigte der niederländische Lebensmittelhändler seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Nettogewinn stieg auf 561 Millionen von 546 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum; die Konsensprognose lag bei 542 Millionen Euro, die auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde. Der Nettoumsatz stieg von 19,77 Milliarden auf 21,62 Milliarden Euro, ein Plus von 6,3 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse. Analysten hatten 21,51 Milliarden Euro erwartet.

Ahold Delhaize führte die Entwicklung beim Gewinn in erster Linie auf sein US-Geschäft zurück, das die gestiegenen Energiekosten in Europa und die Auswirkungen der Streiks in Belgien teilweise ausgleichen konnte. Auf vergleichbarer Basis stieg der Nettoumsatz in den USA (ohne Benzin) um 6,2 Prozent und in Europa um 6,1 Prozent, teilte das Unternehmen mit.

Ahold bekräftigte seinen Ausblick für das Jahr 2023, den es erstmals in seinen Ergebnissen für 2022 bekannt gegeben hatte. Ahold rechnet mit einer bereinigten operativen Marge von rund 4 Prozent und einem ungefähr gleichbleibenden bereinigten Gewinn pro Aktie.

Die Papiere von Ahold Delhaize verlieren an der EURONEXT Amsterdam stellenweise 0,47 Prozent auf 31,655 Euro.

Von Joe Hoppe

AMSTERDAM (Dow Jones)

