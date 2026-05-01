Diageo Aktie deutlich im Plus: Umsatz übertrifft die Erwartungen
Aktien von Diageo haben am Mittwoch nach Umsatzdaten des dritten Quartals und einer bestätigten Prognose im frühen Handel deutlich zugelegt.
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Zeitweise gewinnt die Diageo-Aktie in London 4,60 Prozent auf 15,43 GBP und setzte damit die Stabilisierungsbewegung der vergangenen Wochen fort, nachdem die Aktie von den bisherigen Jahreshochs im Februar in der Spitze rund 30 Prozent verloren hatte.
Die Analysten von JPMorgan verwiesen auf den besser als erwarteten Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres des Produzenten alkoholischer Getränke. Das Geschäft in Europa, Mittel- und Südamerika und Afrika habe dazu maßgeblich beigetragen. Große Veränderungen der Konsensschätzungen seien zwar nicht zu erwarten, aber die Zahlen seien dennoch eine Stütze für die Kursentwicklung.
Zudem habe sich das US-Geschäft nicht schlechter als befürchtet entwickelt, hieß es von der kanadischen RBC.
/mf/zb
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LONDON (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: CARL COURT/AFP via Getty Images