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Prognose bestätigt

Fraport-Aktie im Fokus: Wachstum im Q1 - Verlust unter dem Strich gestiegen

05.05.26 07:32 Uhr
Flughafenbetreiber wächst weiter: Fraport hält an Prognose fest - Aktie im Blick | finanzen.net

Der Flughafenbetreiber Fraport hat ersten Quartal in allen Märkten eine positiven Entwicklung der Passagierzahlen verzeichnet und den operativen Gewinn deutlich stärker gesteigert als den Umsatz.

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Unter dem Strich stand jedoch ein höherer Verlust als im Vorjahreszeitraum, da das Ergebnis durch Zinsaufwendungen und Abschreibungen im Zuge der inzwischen abgeschlossenen Ausbauprojekte an den Flughäfen Lima und Antalya belastet wurde. Der MDAX-Konzern bestätigte die Jahresprognose.

"Trotz des Ausbruchs des Iran-Kriegs konnten wir auf allen Märkten wachsen. Rückgänge beim Nahostverkehr kompensierten in Frankfurt Zuwächse in andere Regionen, insbesondere nach Fernost", sagte Vorstandschef Stefan Schulte laut der Mitteilung. "Für das Gesamtjahr halten wir an unserer Prognose für 2026 fest, basierend insbesondere auch auf den Aussagen der Bundesregierung zur gegebenen Versorgungssicherheit mit Kerosin."

In den ersten drei Monaten des Jahres lag der Umsatz mit 882,1 Millionen Euro um 1,6 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg stärker als erwartet um 10,4 Prozent auf 196,0 Millionen Euro.

Der Konzernverlust nach Steuern weitete sich dagegen von 26,4 Millionen auf 33,1 Millionen Euro aus, je Aktie stand ein um 1 Cent höherer Verlust von 0,19 Euro zu Buche.

Analysten hatten im Konsens mit einem EBITDA von 188 Millionen und einem Konzernverlust von 26 Millionen oder 0,12 Euro je Aktie gerechnet.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Fraport weiterhin ein Konzern-EBITDA von bis zu rund 1,5 Milliarden Euro, nach 1,44 Milliarden im vergangenen Jahr. Der Konzerngewinn dürfte wegen höherer Abschreibungen weiter zurückgehen.

DJG/sha/kla

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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