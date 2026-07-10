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Prognose bestätigt

Fresenius-Aktie dennoch leichter: Konzern bestätigt Ziele nach Gesetzesverabschiedung

Fresenius-Aktie dennoch leichter: Konzern bestätigt Ziele nach Gesetzesverabschiedung

Fresenius hat nach Verabschiedung des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
42.13 EUR -0.73 EUR -1.70 %
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Das verabschiedete Gesetz durch Bundestag und Bundesrat sichere "das jährliche Wachstum der Krankenhausvergütungen" und sei im Vergleich zum Kabinettsentwurf "insgesamt positiv zu bewerten". Es bestätige die vom Unternehmen im April kommunizierte Richtung.

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Infolgedessen blieben die Umsatzziele der Fresenius Kliniktochter Helios sowie die angestrebte EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent im Rahmen des Fresenius Financial Framework unverändert.

Die Fresenius-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,47 Prozent tiefer bei 42,37 Euro.

DJG/uxd/ros

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Fresenius

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DatumRatingAnalyst
16.06.26 Fresenius SECo Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 Fresenius SECo Buy UBS AG
02.06.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Fresenius SECo Kaufen DZ BANK