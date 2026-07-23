HELLA-Aktie stabil: Operativer Gewinnrückgang im Halbjahr
Belastet von niedrigerem Geschäftsvolumina im Lichtbereich hat HELLA im ersten Halbjahr bei nahezu stabilen Umsätzen weniger verdient.
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Die operative Marge sank auf 5,4 von 6,0 Prozent im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der Autozulieferer seinen Ausblick vom März.
Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, sank das Operating Income in den sechs Monaten auf 214 Millionen von 237 Millionen Euro. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 1,6 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro zu. Unter Berücksichtigung negativer Wechselkurseffekte lag der berichtete Konzernumsatz mit 3,972 Milliarden Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die HELLA-Aktie zeitweise 0,14 Prozent schwächer bei 71,50 Euro.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Hella, Hella
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|Datum
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|01.07.26
|HELLA GmbHCo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
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|10.11.25
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|02.10.25
|HELLA GmbHCo Hold
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