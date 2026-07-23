HELLA-Aktie stabil: Operativer Gewinnrückgang im Halbjahr

Prognose bestätigt

30.07.26 17:47 Uhr

Belastet von niedrigerem Geschäftsvolumina im Lichtbereich hat HELLA im ersten Halbjahr bei nahezu stabilen Umsätzen weniger verdient.

Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, sank das Operating Income in den sechs Monaten auf 214 Millionen von 237 Millionen Euro. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 1,6 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro zu. Unter Berücksichtigung negativer Wechselkurseffekte lag der berichtete Konzernumsatz mit 3,972 Milliarden Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Die operative Marge sank auf 5,4 von 6,0 Prozent im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der Autozulieferer seinen Ausblick vom März.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Forvia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Forvia

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung