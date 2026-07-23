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Prognose bestätigt

HELLA-Aktie stabil: Operativer Gewinnrückgang im Halbjahr

HELLA-Aktie stabil: Operativer Gewinnrückgang im Halbjahr

Belastet von niedrigerem Geschäftsvolumina im Lichtbereich hat HELLA im ersten Halbjahr bei nahezu stabilen Umsätzen weniger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Forvia
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HELLA GmbH & Co. KGaA
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Die operative Marge sank auf 5,4 von 6,0 Prozent im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der Autozulieferer seinen Ausblick vom März.

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Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, sank das Operating Income in den sechs Monaten auf 214 Millionen von 237 Millionen Euro. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 1,6 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro zu. Unter Berücksichtigung negativer Wechselkurseffekte lag der berichtete Konzernumsatz mit 3,972 Milliarden Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die HELLA-Aktie zeitweise 0,14 Prozent schwächer bei 71,50 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Hella, Hella

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DatumRatingAnalyst
01.07.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA GmbHCo Hold Deutsche Bank AG