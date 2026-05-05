DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,60 +1,9%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.255 +0,3%Euro1,1730 +0,3%Öl108,3 -1,9%Gold4.666 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NEL ASA A0B733 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
Top News
RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck
Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen Mit kollektiver Intelligenz den Weltaktienmarkt schlagen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Prognose bestätigt

HENSOLDT-Aktie nach Auftragsflut gefragt: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen

06.05.26 08:13 Uhr
HENSOLDT-Aktie hebt ab: Starke Book-to-Bill-Ratio verspricht nachhaltiges Wachstum | finanzen.net

HENSOLDT hat im ersten Quartal angesichts der hohen Nachfrage nach Rüstungselektronik sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis wie erwartet gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
82,74 EUR 1,82 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutlich stärker als von Analysten erwartet kletterte der Auftragseingang: Der im MDAX notierte Konzern hat den Auftragseingang auf 1,48 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der süddeutsche Rüstungszulieferer.

HENSOLDT steigerte seine Einnahmen in den drei Monaten um 15 Prozent auf 496 Millionen Euro. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, kletterte das bereinigte EBITDA um knapp die Hälfte auf 44 (Vorjahr 30) Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 8,9 von 7,6 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern weiterhin mit einem Konzernumsatz von etwa 2,75 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei 18,5 bis 19 Prozent liegen. Die Book-to-Bill-Verhältnis wird weiter zwischen 1,5x bis 2,0x (2025: 1,9x) erwartet.

Die HENSOLDT-Aktie gewinnt auf Tradegate vorbörslich rund drei Prozent.

DOW JONES

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
07.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.04.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
08.03.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
07.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen