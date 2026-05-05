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Prognose bestätigt

HENSOLDT-Aktie nach Auftragsflut im Fokus: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen

06.05.26 06:57 Uhr
HENSOLDT-Aktie: Starke Book-to-Bill-Ratio verspricht nachhaltiges Wachstum | finanzen.net

HENSOLDT hat im ersten Quartal angesichts der hohen Nachfrage nach Rüstungselektronik sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis wie erwartet gesteigert.

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HENSOLDT
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Deutlich stärker als von Analysten erwartet kletterte der Auftragseingang: Der im MDAX notierte Konzern hat den Auftragseingang auf 1,48 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der süddeutsche Rüstungszulieferer.

HENSOLDT steigerte seine Einnahmen in den drei Monaten um 15 Prozent auf 496 Millionen Euro. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, kletterte das bereinigte EBITDA um knapp die Hälfte auf 44 (Vorjahr 30) Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 8,9 von 7,6 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern weiterhin mit einem Konzernumsatz von etwa 2,75 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei 18,5 bis 19 Prozent liegen. Die Book-to-Bill-Verhältnis wird weiter zwischen 1,5x bis 2,0x (2025: 1,9x) erwartet.

DOW JONES

Bildquellen: HENSOLDT

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