Nagarro-Aktie: Gewinn im zweiten Quartal gesteigert

Prognose bestätigt

14.08.26 07:36 Uhr

Der IT-Dienstleister Nagarro hat im zweiten Quartal sein Ergebnis gesteigert. Die Prognose für 2026 bestätigte das Unternehmen.

Die Erlöse legten gegenüber dem Vorjahr zwar nur leicht um 0,2 Prozent auf 252,4 Millionen Euro zu, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen , Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich aber um fast ein Viertel auf 37,8 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn von Nagarro um etwas mehr als ein Viertel auf 10,6 Millionen Euro. Grund hierfür ist der Wegfall eines Steueraufwands.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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