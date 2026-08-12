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Prognose bestätigt

Nagarro-Aktie im Plus: Gewinn im zweiten Quartal gesteigert

Nagarro-Aktie im Plus: Gewinn im zweiten Quartal gesteigert

Der IT-Dienstleister Nagarro hat im zweiten Quartal sein Ergebnis gesteigert. Die Prognose für 2026 bestätigte das Unternehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
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Die Erlöse legten gegenüber dem Vorjahr zwar nur leicht um 0,2 Prozent auf 252,4 Millionen Euro zu, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich aber um fast ein Viertel auf 37,8 Millionen Euro. Unter dem Strich stieg der Gewinn von Nagarro um etwas mehr als ein Viertel auf 10,6 Millionen Euro. Grund hierfür ist der Wegfall eines Steueraufwands.

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Via XETRA steigt die Nagarro-Aktie zwischenzeitlich um 0,13 Prozent auf 78,10 Euro.

/err/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: nagarro

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro SE Buy Warburg Research
18.05.26 Nagarro SE Buy Warburg Research
15.05.26 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nagarro SE Buy Warburg Research

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