Nordex-Aktie deutlich im Plus: Markterwartungen übertroffen
Nordex hat im zweiten Quartal von starkem Umsatzwachstum profitiert und seine Marge stärker als vom Markt erwartet verbessert.
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Der Konzernüberschuss fiel mit 111 Millionen Euro mehr als dreimal so hoch aus wie im Vorjahr (31 Millionen Euro), wie aus einer Präsentation des Windenergietechnikkonzerns hervorgeht. Das Hamburger Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose.
Nordex erwirtschaftete im zweiten Quartal ein EBITDA von 224 Millionen Euro, nach 108 Millionen im Vorjahreszeitraum. Bei einem Umsatzwachstum von 16,3 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro entspricht das einer EBITDA-Marge von 10,3 (Vorjahr: 5,8) Prozent. Nordex übertraf mit seinen Kennziffern alle Markterwartungen. Der Analystenkonsens sah 2,089 Milliarden Euro Umsatz, 189 Millionen Euro EBITDA und eine korrespondierende Marge von 9,1 Prozent vor.
Erst jüngst hatte Nordex den Markt mit Auftragseingängen im Projektgeschäft überrascht, das unerwartet deutliche Steigerungen zum Vorjahr und zum Vorquartal aufwies. Der Orderbestand beläuft sich zur Jahresmitte auf 11,6 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 31 Prozent
Für 2026 rechnet Nordex dennoch weiterhin mit 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge wird zwischen 8 bis 11 Prozent. Mittelfristig strebt das Unternehmen Margen zwischen 10 und 12 Prozent an.
DOW JONES
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Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com
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