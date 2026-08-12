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Prognose bestätigt

Sixt-Aktie zieht an: Quartalszahlen schlagen Erwartungen

Sixt-Aktie zieht an: Quartalszahlen schlagen Erwartungen

Der Autovermieter Sixt hat im zweiten Quartal einen stärkeren Sprung hingelegt als erwartet.

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Aktien
Sixt SE St.
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Der Umsatz kletterte dank des kräftigen Geschäftsausbaus um knapp 10 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro nach oben, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag in Pullach mitteilte. Der Vorsteuergewinn legte um fast 15 Prozent auf 123 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge zog um 0,4 Prozentpunkte auf 10,3 Prozent an. Mit den Resultaten schnitt Sixt besser ab, als die von Bloomberg befragten Analysten im Schnitt gedacht hatten. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn um annähernd 6 Prozent auf 83 Millionen Euro. "Unsere Jahresprognose bestätigen wir", sagte Finanzchef Franz Weinberger laut Mitteilung.

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Sixt baut das Geschäft seit geraumer Zeit aus und profitiert dabei auch von den Schwierigkeiten der Konkurrenz. Im ersten Halbjahr waren durchschnittlich fast 200.000 Fahrzeuge in der Vermietung und damit 9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Zahl der Stationen wuchs zum Stichtag Ende Juni innerhalb eines Jahres um 176 auf 2.300 inklusive Franchisepartner. Unter den neuen Anlaufstellen sind unter anderem weitere in den Urlaubsländern Spanien und Italien, bevor im für Sixt wichtigen dritten Quartal die Haupturlaubszeit die Geschäfte ankurbeln soll.

Sixt peilt in diesem Jahr einen Umsatzanstieg auf 4,45 bis 4,6 Milliarden Euro an bei einer Marge des Vorsteuerergebnisses im Bereich von 10 Prozent. Im Vorjahr lag der Erlös bei 4,28 Milliarden Euro und die Vorsteuermarge bei 9,4 Prozent.

Die Sixt-Aktie klettert im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 5,07 Prozent auf 75,60 Euro.

/men/ajx/he

PULLACH (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09:36 Sixt SE St Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Sixt SE St Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Sixt SE St Kaufen DZ BANK
09.07.26 Sixt SE St Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Sixt SE St Buy Deutsche Bank AG