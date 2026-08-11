tonies-Aktie dreht ins Minus: Umsatz dank "Toniebox 2" deutlich gesteigert

Prognose bestätigt

20.08.26 11:31 Uhr

Der Spielwarenhersteller tonies hat im ersten Halbjahr dank der starken Nachfrage nach der "Toniebox 2" den Umsatz deutlich gesteigert.

Der Spielwarenhersteller tonies hat im ersten Halbjahr dank der starken Nachfrage nach der Toniebox 2 den Umsatz deutlich gesteigert, operativ aber weniger verdient. "Das erste Halbjahr 2026 war stark - in jedem Segment, über alle Kategorien hinweg, und mit unterm Strich 41 Prozent Wachstum", sagte Konzernchef Tobias Wann laut Mitteilung vom Donnerstag. An seiner Prognose für 2026 hält der Manager fest.

Werbung

Der Erlös kletterte im ersten Halbjahr um 38 Prozent auf rund 243 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 41 Prozent.

In Nordamerika, dem größten Markt und wichtigsten Wachstumstreiber von Tonies, stieg der Umsatz um 48 Prozent. In der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz legte er um mehr als ein Viertel zu. Auch in anderen Ländern stiegen die Erlöse.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank jedoch um mehr als die Hälfte auf 1,8 Millionen Euro. Die entsprechende bereinigte operative Marge fiel von 2,1 auf 0,7 Prozent. Grund hierfür sind laut Mitteilung neben Produktmix-Effekte auch neue US-Zölle. Unter dem Strich verbuchte Tonies einen Verlust von 27,3 Millionen Euro nach einem Minus von 1,1 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Werbung

Für das laufende Jahr erwartet das Management trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds weiter ein nachhaltiges profitables Wachstum. So soll der Umsatz währungsbereinigt um mehr als 20 Prozent auf über 760 Millionen Euro zulegen. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) soll weiter neun bis elf Prozent erreichen. 2025 hatte Tonies eine Marge von 8,6 Prozent erzielt.

Den größten Teil des Umsatzes erzielt Tonies mit seinem Audio-Würfel und den dazu gehörenden Figuren im Weihnachtsgeschäft.

Auch mittelfristig will das Unternehmen weiter wachsen. So soll sich der Umsatz bis 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden Euro in etwa verdoppeln. Die Marge des bereinigten operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) soll bis dahin auf 16 bis 18 Prozent steigen.

Werbung

Bis 2030 will Tonies in allen wichtigen Regionen der Welt vertreten sein. 2027 strebt das Unternehmen mindestens zwei weitere Markteintritte an.

So bewegt sich die tonies-Aktie

Die Aktien von tonies haben am Donnerstag nicht auf Dauer von Geschäftszahlen sowie einer Bestätigung der Jahresziele profitiert. Nach einem positiven Start drehten sie schnell ins Minus. Die tonies-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,63 Prozent tiefer bei 12,10 Euro.

Damit rückte das Zwischenhoch aus dem Juni, als die Titel mit 13,42 Euro so viel gekostet hatten wie seit Ende 2021 nicht mehr, wieder etwas in die Ferne. Ihren Rekord hatten sie mit 14,20 Euro schon kurz nach dem Börsengang im November 2021 erreicht. Seit Jahresbeginn steht noch ein Kursplus von 14,8 Prozent zu Buche.

Der Spielwarenhersteller berichtete für das erste Halbjahr dank der starken Nachfrage nach der "Toniebox 2" eine überraschend deutliche Umsatzsteigerung. Er bestätigte zudem die Jahresziele. Allerdings gingen die Ergebniskennziffern wegen Produktmix-Effekten und neuer US-Zölle deutlich zurück. Dass das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) laut Metzler-Analyst Felix Dennl dennoch ebenso wie der Umsatz über der Konsensschätzung lag, verpuffte am Markt.

Auch Oliver Wojahn von MWB Research attestierte Tonies ein stärker als erwartet ausgefallenes Umsatzwachstum. Er sieht aber das Ergebnis je Aktie unter den Erwartungen und machte die Entwicklung der freien Barmittel als entscheidenden Schwachpunkt im Zahlenwerk aus. Diese spiegele den Aufbau von Lagerbeständen für die Einführung neuer Produkte wider.

Wojahn blieb indes ebenso wie Metzler-Analyst Dennl bei seiner Kaufempfehlung. Die Kursziele der beiden Experten für die Aktie liegen weiter bei 17,25 beziehungsweise 14,50 Euro - und damit deutlich über dem aktuellen Niveau.

/err/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)