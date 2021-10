TAKKT wird wegen Lieferengpässen etwas vorsichtiger

Für 2021 rechnet der Vorstand nun mit einem organischen Wachstum beim Erlös von 10 bis 13 Prozent, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Bislang peilte TAKKT ein Wachstum von 12 bis 17 Prozent aus eigener Kraft an. Die Prognose für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) engte TAKKT ein und rechnet nun mit 105 bis 115 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen 100 bis 120 Millionen Euro auf dem Zettel.

Ausgehend von einem ohnehin schwachen Vorjahreswert infolge der Corona-Pandemie sei der Umsatz im dritten Quartal um 12,1 Prozent auf 303,1 Millionen Euro gestiegen, hieß es. Das operative Ergebnis (Ebitda) legte von 22,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 30,3 Millionen Euro zu.

/mne/stk

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: TAKKT AG