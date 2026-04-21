Prognose erhöht

Das Schweizer Technologieunternehmen ABB hat den Umsatz im ersten Quartal 2026 deutlich gesteigert.

Auch der Auftragseingang legte spürbar zu. Der Jahresausblick wird nun angehoben. Der Umsatz stieg zwischen Januar und März um 18 Prozent auf 8,73 Milliarden US-Dollar, wie das auf Elektrifizierung, Automation und Antriebstechnik spezialisierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 11 Prozent.

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Ein veritabler Sprung gelang auch beim Auftragseingang, also bei der Basis des künftigen Umsatzes. Er erhöhte sich auf vergleichbarer Basis um 24 Prozent auf 11,30 Milliarden Dollar.

Die Profitabilität verbesserte sich ebenfalls: Die operative Marge (EBITA - Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) erhöhte sich um 3,2 Basispunkte auf 23,5 Prozent. Unter dem Strich blieb ein um gut ein Fünftel höherer Reingewinn von 1,32 Milliarden Dollar.

Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen, besonders deutlich beim Auftragseingang. Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2026 werden erhöht. ABB peilt neu ein vergleichbares Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich an. Die operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, selbst ohne die im ersten Quartal 2026 erzielten Immobilienerlöse. Bislang strebte ABB ein vergleichbares Umsatzwachstum im von 6 bis 9 Prozent und eine leicht höhere operative EBITA-Marge an.

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Für das zweite Quartal 2026 erwartet das Unternehmen ein vergleichbares Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahresquartal. Die operative EBITA-Marge soll sich im Vergleich zur Vorjahresperiode erhöhen.

ABB legen nach starken Zahlen deutlich zu

Aktien von ABB haben am Mittwoch im frühen Geschäft kräftig zugelegt. Die am Morgen vorgelegten Quartalszahlen waren deutlich besser aus als erwartet ausgefallen, worauf die Aktie zeitweise um 3,11 Prozent auf 76,51 Franken klettert. Sie setzte damit ihren Höhenflug fort und markierte neue Rekordhochs. Auch andere Aktien aus dem Segment wie Siemens (1,61 Prozent auf 245,50 Euro) und Schneider Electric verzeichneten Gewinne (+1,45 Prozent auf 276,85 Euro).

Die Stärke des Auftragseingangs war laut Analysten der zentrale Kurstreiber -die Aufträge im Segment Rechenzentren waren dreistellig gestiegen. Für die UBS hatte das Unternehmen aber auch insgesamt stark abgeschnitten. Für die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hatte ABB "einmal mehr sein außerordentliches Momentum bestätigt".

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Auch die erhöhte Prognose sorgte für Zuversicht. Damit dürften die Erwartungen der Analysten laut Vontobel im unteren einstelligen Bereich hochgeschraubt werden. Beachtlich sei dies auch, weil ABB meist vorsichtige Prognosen veröffentliche, merkte die ZKB an.

ZÜRICH (dpa-AFX)