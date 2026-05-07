Prognose für 2026 bestätigt

Bechtle ist mit zweistelligem, leicht profitablem Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet und hat die Prognose für 2026 bestätigt.

Der IT-Dienstleister verbuchte einen Anstieg des Vorsteuergewinns von 11,5 Prozent auf 61,6 Millionen Euro und blieb damit leicht unter der Markterwartung von 62,1 Millionen Euro. Bei einem Anstieg des Geschäftsvolumens um 13,2 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro blieb die entsprechende Marge mit 2,8 Prozent konstant, wie das im MDAX und im TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Bezogen auf den Umsatz stieg die Vorsteuermarge um 10 Basispunkte auf 3,9 Prozent. Diese Entwicklung sei erfreulich, "da wir derzeit vermehrt in unsere eigene IT investieren", erklärte Bechtle.

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Im Kernland Deutschland wuchs das Geschäftsvolumen um 8,9 Prozent, in den übrigen Regionen jeweils zweistellig, am stärksten mit 29,3 Prozent im übrigen Europa. Organisch stieg das Geschäftsvolumen im Konzern um 11,0 Prozent. Das Wachstum war den Angaben zufolge breit getragen von Industriekunden und öffentlichen Auftraggebern.

Der Auftragsbestand erreichte zum Quartalsende mit 3,3 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau. "Der Verlauf des ersten Quartals bestätigt uns in der positiven Einschätzung des Gesamtjahres 2026", heißt es in der Mitteilung.

Bechtle hat sich für 2026 vorgenommen, den Vorsteuergewinn bei bis zu 5-prozentigen Umsatzwachstum ebenfalls um bis zu 5 Prozent zu steigern. Mindestens sollen Einnahmen und Gewinn aber stabil bleiben.

Dow Jones Newswires