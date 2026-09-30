LPKF-Aktie bricht ein: Laserspezialist senkt wegen Auftragslage Prognose für 2026
LPKF senkt wegen verzögerter Aufträge im Solar- und Halbleitergeschäft seine Prognose für 2026 deutlich. Die Aktie des Laserspezialisten gerät daraufhin kräftig unter Druck.
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Der Laserspezialist LPKF LaserElectronics senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So verzögere sich ein größerer Solar-Auftrag, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Garbsen mit. Zudem würden sich Bestellungen im Advanced-Packaging-Markt für Halbleiter nach hinten schieben. Aus diesem Grund erwartet LPKF für 2026 nun einen Umsatz von 93 bis 100 Millionen Euro, nach zuvor in Aussicht gestellten 105 bis 120 Millionen Euro. Auch die Rendite dürfte erheblich schwächer ausfallen: So geht LPKF nun von einer negativen Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 7,0 bis 2,5 Prozent aus. Bislang wurden minus 3,0 bis plus 4,5 Prozent avisiert. Die Aktie des im SDAX notierten Unternehmens fiel daraufhin im XETRA-Handel zeitweiseum 6,98 Prozent auf 14,65 Euro.
LPKF senkt Prognose für 2026
Das laufende Programm zur Effizienzsteigerung liege zufolge im Bereich der Kostenreduktion über den erwarteten Zielwerten, könne aber die schwache Geschäftsentwicklung nicht vollumfänglich kompensieren, hieß es.
GARBSEN (dpa-AFX)
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Bildquellen: LPKF, T. Schneider / Shutterstock.com