Drägerwerk-Aktie vorbörslich kräftig unter Druck: Vorsichtiger beim Gesamtjahres-Ausblick

Wegen der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile sei aber nun nur noch das Erreichen des unteren Endes des Prognosebandes zu erwarten, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit. Drägerwerk geht von einem währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen fünf und neun Prozent und einer Ebit- Rendite (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) zwischen ein und vier Prozent aus.

Im ersten Quartal sank der Umsatz von 792,1 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 649,5 Millionen Euro. Hauptgrund hierfür sei die deutlich geringere Nachfrage nach Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken gewesen, hieß es. Diese seien bis Ende letzten Jahres im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehr stark nachgefragt gewesen. Das Ebit lag im ersten Quartal 2022 bei rund minus 35 Millionen Euro (Q1 2021: plus 128,9 Mio. Euro).

So reagiert die Drägerwerk-Aktie

Diee Senkung des Ausblicks dürfte die Drägerwerk-Aktien am Gründonnerstag auf ein Tief seit 2019 zurückzuwerfen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate rutschten die im SDAX notierten Vorzüge des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns um 7,7 Prozent ab verglichen mit dem XETRA-Schluss auf nun 46,50 Euro.

Wegen zunehmender Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile rechnen die Lübecker 2022 nur noch mit dem Erreichen des unteren Endes des Prognosebandes. Für den im ersten Quartal gesunkenen Umsatz macht Drägerwerk vor allem die deutlich geringere Nachfrage nach Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken verantwortlich. Diese seien bis Ende letzten Jahres im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehr stark nachgefragt worden.

Ein Händler ließ am Morgen kein gutes Haar am Unternehmen: Schlichtweg katastrophal, so sein Urteil. In der Pandemie sei es für Drägerwerk ausnahmsweise mal gut gelaufen, diese Phase sei nun aber vorbei.

Bis auf 108,50 Euro waren die Papiere im April 2020 wenige Wochen nach dem Corona-Börsencrash gestiegen. Anlegern wurde dann aber klar, dass das pandemiebedingte Wachstum kaum nachhaltig sein dürfte.

/he/bek

LÜBECK (dpa-AFX)

Bildquellen: Drägerwerk