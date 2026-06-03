DAX24.796 -1,3%Est506.054 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -2,1%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.917 -0,4%Euro1,1609 +0,1%Öl96,98 -0,4%Gold4.476 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt deutlich unter 25.000 Punkten -- Dow letztlich in Rot -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel hoch -- Beige Book, Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
WM-Aktion - Jedes Tor ein Volltreffer für dein Depot! WM-Aktion - Jedes Tor ein Volltreffer für dein Depot!
Hang Seng-Wert CNOOC-Aktie: Weniger Dividende für CNOOC-Aktionäre Hang Seng-Wert CNOOC-Aktie: Weniger Dividende für CNOOC-Aktionäre
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Prognose: Immer mehr Flüssigerdgas-Transporte nach Europa

04.06.26 06:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
57,00 EUR 1,94 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Flüssigerdgas wird nach Einschätzung von Energieexperten schon in wenigen Jahren mehr als die Hälfte des Gasaufkommens in den großen Gasmärkten Europas ausmachen. "Der Anteil von Flüssiggas im Gasmix von West- und Zentraleuropa steigt nach unseren Prognosen von 44 Prozent im vergangenen Jahr auf 47 Prozent im Jahr 2027", sagte Gasmarktexperte Andreas Schröder vom Analysehaus ICIS der Deutschen Presse-Agentur dpa. Für 2029 werde dann ein Anteil von 52 Prozent erwartet.

Als Hauptgrund für die Entwicklung sieht Schröder eine weltweite Ausweitung des LNG-Angebots vor allem in Nordamerika. Die Ausweitung sei so stark, "dass sie die temporären Lieferausfälle Katars schnell wieder kompensiert und die Preise für Flüssiggas perspektivisch niedrig hält."

Für seine Analyse hat ICIS die Märkte in zwölf Ländern betrachtet: Großbritannien sowie die EU-Länder Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien, Polen, Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn. LNG ist die Abkürzung für das englische "Liquefied Natural Gas", also verflüssigtes Erdgas.

Sefe und Uniper haben mehrere LNG-Tanker gechartert

Am weltweiten Handel mit LNG sind auch mehrere deutsche Energiekonzerne beteiligt, vor allem Sefe, Uniper und RWE. So hat etwa Sefe (ehemals GAZPROM Germania) nach eigenen Angaben sechs LNG-Gastanker gechartert. LNG-Lieferverträge bestehen mit Produzenten den USA, Westafrika, Südamerika, dem Nahen Osten und Ostasien, wie das Unternehmen auf Anfrage berichtet. "Darüber hinaus bezieht Sefe noch LNG aus einem Altvertrag mit dem russischen Produzenten Yamal, wobei russische LNG-Lieferungen ab 1. Januar 2027 EU-Sanktionen und einem Importverbot unterliegen", erklärt ein Sprecher. Das LNG werde weltweit geliefert, Europa und Indien seien die wichtigsten Sefe-Märkte. 2025 habe das Unternehmen rund 180 Schiffsladungen an Kunden geliefert.

In ähnlicher Größenordnung war auch der Energiekonzern Uniper unterwegs, der aktuell vier Schiffe gechartert hat. 167 LNG-Schiffsladungen hat das Unternehmen 2025 nach eigenen Angaben gehandelt. "Vor der Krise 2022 waren wir bei 360 Ladungen pro Jahr", erklärt Uniper-Manager Niels Fenzl, bei Uniper zuständig für den LNG-Ein- und Verkauf sowie Infrastruktur. Uniper will sich an dem erwarteten starken Wachstum des LNG-Markts beteiligen. Derzeit sei man "sehr aktiv" dabei, das Portfolio wieder auf das alte Niveau hochzubringen oder auch "darüber hinauszuentwickeln", sagt Fenzl. Langfristige Abnahmeverträge gibt es nach seinen Angaben etwa für Gas aus den USA oder dem australischen Raum.

RWE verschifft LNG aus den USA vor allem nach Europa

Auch RWE hat im vergangenen Jahr LNG geliefert und zwar rund neun Millionen Tonnen. Dies entspreche rein rechnerisch 144 Schiffsladungen, erklärt eine Sprecherin. "Langfristig beziehen wir LNG derzeit aus Australien (Woodside) und künftig auch aus den USA." Perspektivisch wolle man auch LNG aus dem Nahen Osten beziehen. "Das LNG, das wir in den USA beschaffen, fließt derzeit hauptsächlich nach Europa. Das LNG, das wir beispielsweise in Australien kaufen, fließt hauptsächlich nach Asien." Eigene Schiffe hat auch RWE nicht. "Wir chartern bei Bedarf Transportkapazitäten, Art und Umfang variieren je nach Geschäft", so die Sprecherin./tob/DP/jha

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
29.05.2026RWE OverweightBarclays Capital
15.05.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
15.05.2026RWE BuyUBS AG
15.05.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.05.2026RWE OverweightBarclays Capital
15.05.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
15.05.2026RWE BuyUBS AG
15.05.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.05.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026RWE Market-PerformBernstein Research
29.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
01.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
26.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen