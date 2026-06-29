DBAG-Aktie verliert: Deutsche Beteiligungs AG kappt Jahresziel

Prognose-Kürzung

16.07.26 12:44 Uhr

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) schätzt den Wert ihrer Firmenbeteiligungen im Umfeld höherer Zinsen und zuletzt schleppender Aktienmarktentwicklungen vorsichtiger ein.

Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) dürfte zum Jahresende 32 bis 36 Euro erreichen, statt der bisher geplanten 36 bis 40 Euro, teilte das Unternehmen mit. Das im Nebenwerteindex SDax Unternehmen verwies vor allem auf gesunkene Branchenbewertungen. Das Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis dürfte zudem im ersten Halbjahr bei rund minus 50 Millionen Euro liegen nach etwa 20 Millionen Euro vor einem Jahr. Neben Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen ist die DBAG auch in der Fondsberatung aktiv. Für diesen Bereich wurde das Management optimistischer.

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Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in der Fondsberatung dürfte im laufenden Jahr zwischen 9 und 11 Millionen Euro herauskommen. Zuletzt waren noch 5 und 9 Millionen Euro avisiert worden.

Der Aktienkurs der Deutsche Beteiligungs AG reagierte unter dem Strich nur leicht negativ auf die aktuellen Neuigkeiten. Zuletzt notierte das Papier via XETRA 0,23 Prozent tiefer bei 21,85 Euro.

/mis/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)