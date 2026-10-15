DroneShield-Aktie gibt nach: Warum die Punktlandung beim Umsatzpudate Anleger nicht überzeugt

Prognose nicht angehoben

15.10.26 08:37 Uhr

Mit 261 Millionen australischen Dollar hat DroneShield für 2026 genau so viel Umsatz gesichert wie geplant, doch ein Detail aus dem Jahresverlauf lässt Anleger zweifeln.

DroneShield hat für 2026 Umsätze von 261 Millionen australischen Dollar sicher

Seit August wachsen gesicherte Umsätze spürbar langsamer

Schwache Marge und Verlust aus erstem Halbjahr wirken weiter nach

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Bei DroneShield reicht ein Umsatzupdate genau im Plan nicht aus, um die Anleger zu überzeugen: Die Aktie rutschte an der australischen Börse ASX um über vier Prozent auf 1,42 australische Dollar ab. Auslöser ist eine heute veröffentlichte Investorenpräsentation, in der der australische Drohnenabwehrspezialist seine gesicherten Umsätze für das Geschäftsjahr 2026 zum 12. Oktober mit 261 Millionen australischen Dollar beziffert. Das ist exakt die Mitte der im Sommer ausgegebenen Prognosespanne von 250 bis 270 Millionen australischen Dollar. Für einen Wert, dessen Bewertung stark an der Wachstumsfantasie hängt, ist eine solche Punktlandung offenbar zu wenig.

Was hinter den 261 Millionen steckt

Unter gesicherten Umsätzen (Committed Revenue) fasst DroneShield bereits verbuchte Erlöse und fest bestellte Lieferungen zusammen, die noch im laufenden Jahr ausgeliefert werden sollen. Das Management betont den Vergleich mit dem Vorjahr: Der Stand liegt rund 35 Prozent über den 193,1 Millionen australischen Dollar vom Oktober 2025 und entspricht 121 Prozent des gesamten Umsatzes von 2025. Vorstandschef Angus Bean spricht von einem ermutigenden Update zum Jahresende hin. Gemessen an der eigenen Prognose ist der Wert allerdings keine positive Überraschung. Rund elf Wochen vor Jahresende fehlen bis zum oberen Ende der Spanne noch neun Millionen australische Dollar, ein Ausblick über die Spanne hinaus blieb aus.

Auftragszufluss verliert an Tempo

Aufschlussreicher als der Vorjahresvergleich ist die Entwicklung innerhalb des Jahres, die DroneShield selbst in der Präsentation abbildet. Zur Prognose Ende Juli 2026 lagen die gesicherten Umsätze bei 206 Millionen australischen Dollar, bis zum 21. August kamen 34 Millionen hinzu. Seitdem waren es in gut sieben Wochen nur noch rund 21 Millionen. Noch deutlicher fällt die Bremsspur beim Folgejahr aus: Zum Stichtag 21. August wies das Unternehmen 43 Millionen australische Dollar für 2027 und später aus, nun sind es 29 Millionen für 2027 und 17 Millionen für die Jahre danach. Unterm Strich stehen damit nur drei Millionen mehr. DroneShield erwartet nach eigenen Angaben, dass der Wert für 2027 in den kommenden Monaten steigt.

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Prognose war schon ein Dämpfer

Die Skepsis der Anleger hat eine Vorgeschichte, denn bereits die Umsatzspanne selbst hatte enttäuscht. Wie der australische Finanzdienst FNArena unter Berufung auf Bell Potter berichtet, lag sie um 17 bis 23 Prozent unter den Konsensschätzungen. Im selben Bericht hält FNArena fest, dass Aufträge aus dem Rest des Jahres eher in die gesicherten Umsätze für 2027 und später einfließen dürften. Auch Canaccord Genuity reagierte: Anfang August bestätigten die Analysten laut TipRanks ihre Einstufung Speculative Buy, senkten das Kursziel aber von 2,80 auf 2,60 australische Dollar. Als Gründe nennt der Bericht die schwächere Umsatzprognose und den Druck auf die Margen.

Warum die DroneShield-Aktie auf Gewinne wartet

Genau diese Margenfrage klammert das neue Update aus. Laut dem Halbjahresbericht vom 26. August rutschte DroneShield im ersten Halbjahr unter dem Strich auf einen Verlust von 32,2 Millionen australischen Dollar, nach einem Gewinn von 2,1 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge sank auf 60 Prozent nach gut 65 Prozent ein Jahr zuvor, auch weil der Anteil zugekaufter Fremdprodukte am Umsatz auf acht Prozent stieg. Das bereinigte EBITDA drehte von plus 8,0 auf minus 12,4 Millionen australische Dollar. Abhilfe sollen die neue RfRecon-Hardware mit höheren Preisen und Margen sowie die seit dem 1. Oktober angebotenen Abonnements der Mission Ready Services schaffen.

Ob diese Hebel greifen, zeigt sich zuerst bei den Auslieferungen: Die ersten RfRecon-Bestellungen sollen laut DroneShield bis Ende 2026 beim Kunden sein. Der nächste belastbare Datenpunkt für die Aktie ist die folgende Aktualisierung der gesicherten Umsätze. Erst wenn der Wert für 2027 dort spürbar über 29 Millionen australische Dollar hinauswächst, wäre die Verlangsamung seit August 2026 entkräftet.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.