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Prognose

SAF-HOLLAND-Aktie höher: Nutzfahrzeugzulieferer bestätigt Jahresprognose

SAF-HOLLAND-Aktie höher: Nutzfahrzeugzulieferer bestätigt Jahresprognose

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND hat nach deutlichen Zuwächsen im dritten Quartal die Prognose bestätigt.

Werte in diesem Artikel
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SAF-HOLLAND SE
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Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als neun Prozent auf knapp 457 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen SAF-HOLLAND am Donnerstag in Bessenbach mit. Damit zog der Erlös in den ersten neun Monaten um rund vier Prozent auf 1,36 Milliarden Euro an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp acht Prozent auf 130 Millionen Euro. Umsatz und Ergebnis fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Konzernchef Alexander Geis bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.

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Zwischenzeitlich klettert die SAF-HOLLAND-Aktie via XETRA um 3,66 Prozent auf 21,25 Euro.

/zb/stk

BESSENBACH (dpa-AFX)

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A., SAF Holland

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Datum Rating Analyst
23.10.26 SAF-HOLLAND SE Buy Warburg Research
16.10.26 SAF-HOLLAND SE Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 SAF-HOLLAND SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 SAF-HOLLAND SE Kaufen DZ BANK
10.08.26 SAF-HOLLAND SE Buy Warburg Research

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