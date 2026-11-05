SAF-HOLLAND-Aktie: Nutzfahrzeugzulieferer bestätigt Jahresprognose

Prognose

05.11.26 08:37 Uhr

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND hat nach deutlichen Zuwächsen im dritten Quartal die Prognose bestätigt.

Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als neun Prozent auf knapp 457 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen SAF-HOLLAND am Donnerstag in Bessenbach mit. Damit zog der Erlös in den ersten neun Monaten um rund vier Prozent auf 1,36 Milliarden Euro an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um knapp acht Prozent auf 130 Millionen Euro. Umsatz und Ergebnis fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Konzernchef Alexander Geis bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAF-HOLLAND

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAF-HOLLAND

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung