Vestas-Aktie legt zu: Corona setzt Windkraftanlagenbauer Vestas zu

Der Umsatz des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas gab im ersten Quartal um zwölf Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro nach. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel mit 71 Millionen Euro um fast ein Drittel höher als vor einem Jahr aus, wie das Unternehmen am Mittwoch in Aarhus mitteilte. Damit verfehlte das unter anderem mit Nordex und der Siemens-Energy-Tochter Siemens Gamesa konkurrierende Konzern die Erwartungen der Experten. Mit einem Rekordauftragsbestand in Höhe von 45 Milliarden Euro sieht sich Konzernchef Henrik Anders aber gut gerüstet, um die Jahresziele zu erreichen, auch wenn das Geschäft in den ersten drei Monaten etwas schwächer als erwartet lief. Die Aktien von Vestas steigen derzeit in Dänemark um 3,12 Prozent auf 237,60 Kronen.

AARHUS (dpa-AFX)

