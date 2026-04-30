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Müll-Riese in Bestform: Waste Management nach starken Zahlen im Fokus - Ist die Aktie ein Kauf?

03.05.26 18:44 Uhr
Starke Bilanz bei Waste Management: Gewinn springt nach oben - Ist die NYSE-Aktie jetzt ein Muss? | finanzen.net

Waste Management präsentiert starke Bilanz: US-Entsorger übertrifft Vorjahreswerte. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Waste Management Inc.
197,55 EUR 4,55 EUR 2,36%
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• Waste Management mit starken Quartalszahlen
• Prognose für 2026 bestätigt
• Analysten zeigen sich vorwiegen optimistisch

Umsatz und Gewinn überzeugen

Waste Management konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein deutliches Plus verzeichnen. Wie das Unternehmen aus Houston mitteilte, kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 6,02 Milliarden US-Dollar auf 6,22 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem organischen Wachstum, das vor allem auf Preisanpassungen und ein solides Volumen im kommerziellen Sektor zurückzuführen ist.

Auch auf der Ergebnisseite konnte der Entsorger punkten: Der Nettogewinn stieg auf 723 Millionen US-Dollar (bzw. 1,79 US-Dollar je Aktie), verglichen mit 637 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist die operative Marge, die durch Automatisierung in der Mülltrennung und optimierte Routenplanung weiter verbessert werden konnte. Das bereinigte EBITDA stieg auf 1,85 Milliarden US-Dollar von 1,75 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Strategischer Fokus: Nachhaltigkeit und Effizienz

WM-Chef Jim Fish zeigte sich mit den Ergebnissen äußerst zufrieden: "Die starken Ergebnisse bei Gewinn und Cashflow in diesem Quartal haben unsere Erwartungen erfüllt und spiegeln die Stärke des WM-Teams sowie die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells wider. Eine disziplinierte Preisgestaltung, Kostenoptimierung und Beiträge aus nachhaltigen Wachstumsprojekten führten im ersten Quartal zu einem Wachstum des bereinigten operativen EBITDA von 5,9 % und einer Margenausweitung um 70 Basispunkte, trotz eines schwierigen Quartals mit wetterbedingten Auswirkungen. (a) Die Dynamik in unserem Geschäft, verbunden mit unserem Vertrauen in unsere Fähigkeit, unseren Plan für den Rest des Jahres umzusetzen, versetzt uns in die Lage, den im letzten Quartal vorgestellten Finanzausblick für das Gesamtjahr zu erreichen."
Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Management entsprechend seine Prognose.

Blick auf Analystenstimmen: Ist Waste Management jetzt ein Kauf?

Ein Blick auf die aktuelle Analystenauswertung von TipRanks zeigt ebenfalls ein optimistisches Bild für den Entsorger: Die Aktie wird derzeit im Durchschnitt mit "Moderate Buy" eingestuft. Von den erfassten Analysten raten 11 zum Kauf, während ein kleinerer Teil von 5 die Aktie auf "Hold" belässt. Verkäufe werden derzeit nicht empfohlen. Das durchschnittliche Kursziel der Wall-Street-Profis liegt bei 224,38 US-Dollar, was ein moderates Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau impliziert. Die optimistischsten Schätzungen reichen sogar bis zu 245 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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