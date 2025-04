Prognose steht

Der Windanlagenhersteller Nordex hat im ersten Quartal bei unerwartet rückläufigen Umsätzen erheblich mehr verdient und die Prognose bestätigt.

Während die Einnahmen im Servicegeschäft deutlich stiegen, ging der Umsatz im Projektgeschäft um 200 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro zurück. Nordex führte zur Begründung auch zeitliche Verschiebungen im Fertigungsplan an.

Wer­bung Wer­bung

Das EBITDA kletterte um 53 Prozent auf 80 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um 2,2 Punkte auf 5,5 Prozent. Der Umsatz sank um knapp 9 Prozent auf 1,435 Milliarden Euro. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im Schnitt mit 83 Millionen Euro EBITDA sowie 5,2 Prozent Marge gerechnet und den Umsatz bei fast 1,6 Milliarden Euro gesehen.

Vorstandschef José Luis Blanco, äußerte sich zuversichtlich, die angepeilten Zeile für 2025 zu erreichen. Nordex will 2025 den Umsatz auf 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro steigern und die Marge auf 5,0 bis 7,0 Prozent (Vorjahr 4,1 Prozent) verbessern.

So reagiert die Nordex-Aktie

Für die Aktie von Nordex geht es im frühen Handel leicht nach unten. Via Tradegate verliert das Papier im vorbörslichen Handel zeitweise 0,50 Prozent auf 15,77 Euro.

Dies liegt nach Einschätzung eines Händlers an den unerwartet rückläufigen Umsätzen im ersten Quartal. Allerdings gebe es auch einige gute News, daher schließe er einen Kehrtwende in der Aktie im Tagesverlauf nicht aus. So habe sich die Marge positiv entwickelt, ebenso der FCF. Das Orderbuch sei prall gefüllt, auch der Start in das zweite Quartal habe sich dynamisch entwickelt, was optimistisch stimme. Dabei sei zu erkennen, dass das US-Exposure zurückgehe.

DOW JONES