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Prognose steht

Santander-Aktie schwächer: Starkes Erstquartal in Aussicht gestellt

27.03.26 11:40 Uhr
Santander-Aktie schwächer: Hoffnung auf starkes erstes Quartal | finanzen.net

Banco Santander hat einen starken Start ins neue Geschäftsjahr gehabt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,40 EUR -0,11 EUR -1,18%
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Die spanische Großbank erklärte, Kunden und Einnahmen seien gestiegen, und bekräftigte ihre Ziele trotz zunehmender globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten. Im ersten Quartal habe sich der positive Trend der Vorjahre fortgesetzt, sagte CEO Ana Botin im Vorfeld der Hauptversammlung am Freitag. Jahres- und Mittelfristziele der Bank würden von der aktuellen Entwicklung gestützt.

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"Die Welt steht nun vor dem Szenario höherer Inflation und geringeren Wachstums - Bedrohungen, die mit jedem Tag wahrscheinlicher werden", so Botin. "Ihr Ausmaß wird von der Dauer des Konflikts [im Persischen Golf] und dessen Auswirkungen auf die globale Energieversorgung abhängen", fügte sie hinzu. Bei Santander mindere die breite geografische Aufstellung des Geschäfts das Risiko.

Auf der Versammlung sollen die Aktionäre unter anderem über eine Kapitalerhöhung für die Übernahme von Webster in den USA abstimmen.

In Madrid verliert die Santander-Aktie zeitweise 0,75 Prozent auf 9,40 Euro.

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Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
20.03.2026Santander BuyUBS AG
16.03.2026Santander OverweightBarclays Capital
12.03.2026Santander OutperformRBC Capital Markets
12.03.2026Santander BuyUBS AG
10.03.2026Santander OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Santander BuyUBS AG
16.03.2026Santander OverweightBarclays Capital
12.03.2026Santander OutperformRBC Capital Markets
12.03.2026Santander BuyUBS AG
10.03.2026Santander OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Santander HaltenDZ BANK
04.02.2026Santander Sector PerformRBC Capital Markets
08.01.2026Santander Sector PerformRBC Capital Markets
18.12.2025Santander HaltenDZ BANK
05.12.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
07.06.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
25.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
03.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.

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