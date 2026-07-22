UniCredit-Aktie im Fokus: Gewinnziele mitten im Commerzbank-Übernahmekampf angehoben

Prognose steigt

23.07.26 07:50 Uhr

Die italienische Großbank UniCredit schraubt im Übernahmekampf um die Commerzbank ihre Gewinnziele noch etwas weiter nach oben.

Im laufenden Jahr soll der Überschuss auf "deutlich" mehr als 11 Milliarden Euro steigen, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit seiner Halbjahresbilanz in Mailand mit. Bisher war von mindestens elf Milliarden die Rede gewesen. Im Jahr 2028 sollen es nun "deutlich" über 13 Milliarden und im Jahr 2030 "deutlich" über 15 Milliarden Euro sein. Dabei seien die Ergebnisse der Commerzbank noch nicht zu hundert Prozent eingerechnet. Im zweiten Quartal verdiente die UniCredit mit gut 2,9 Milliarden Euro zwar rund zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

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