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Prognose steigt

UniCredit-Aktie im Minus: Gewinnziele mitten im Commerzbank-Übernahmekampf angehoben

UniCredit-Aktie im Minus: Gewinnziele mitten im Commerzbank-Übernahmekampf angehoben

Die italienische Großbank UniCredit schraubt im Übernahmekampf um die Commerzbank ihre Gewinnziele noch etwas weiter nach oben.

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Im laufenden Jahr soll der Überschuss auf "deutlich" mehr als 11 Milliarden Euro steigen, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit seiner Halbjahresbilanz in Mailand mit. Bisher war von mindestens elf Milliarden die Rede gewesen. Im Jahr 2028 sollen es nun "deutlich" über 13 Milliarden und im Jahr 2030 "deutlich" über 15 Milliarden Euro sein. Dabei seien die Ergebnisse der Commerzbank noch nicht zu hundert Prozent eingerechnet. Im zweiten Quartal verdiente die UniCredit mit gut 2,9 Milliarden Euro zwar rund zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

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UniCredit erwartet bald Kontrollübernahme bei Commerzbank

Die italienische Großbank UniCredit stellt sich auf eine baldige Kontrollübernahme bei der Frankfurter Commerzbank ein. Die Genehmigungen der Aufsicht für das vor wenigen Wochen abgelaufene Übernahmeangebot könnten bereits im vierten Quartal erfolgen, teilte die Unicredit in einer Präsentation zu ihren Halbjahreszahlen am Donnerstag in Mailand mit. So muss die EZB dem Vollzug zustimmen. Die Italiener wollen dann versuchen die Kontrolle über die Commerzbank durchzusetzen und ihre Strategiepläne "kurz danach" zu verwirklichen. Um dies zu erreichen, werde sie falls nötig eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Die Unicredit hatte mit einem freiwilligen Übernahmeangebot bis Anfang Juli weitere rund 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere an Land gezogen. Zusammen mit den 26,77 Prozent, die die Unicredit schon zuvor hielt, steigt der Anteil damit rechnerisch auf 44,37 Prozent. Zudem haben die Italiener über Kaufoptionen Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Commerzbank-Aktien und könnten so auf 47,59 Prozent aufstocken. Dem muss aber noch die Europäische Zentralbank als Aufsichtsbehörde zustimmen.

So reagieren die Aktien von UniCredit und Commerzbank

Im Mailänder Handel verliert die UniCredit-Aktie trotz überraschender Zahlen am Donnerstag zeitweise 1,24 Prozent auf 82,18 Euro. Die Commerzbank-Papiere geben derweil um 0,26 Prozent auf 38,20 Euro nach.

/stw/zb

MAILAND (dpa-AFX)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.07.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
29.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
21.05.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital