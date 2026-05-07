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Prognose

Südzucker-Aktie springt an: Erstes Quartal 2026/27 verspricht kräftiges Plus

13.05.26 12:53 Uhr
Südzucker-Aktie gewinnt klar: Konzern rechnet mit starkem ersten Quartal | finanzen.net

Südzucker rechnet für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026/27 mit einem deutlich höheren operativen Gewinn als im Vorjahr.

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Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte in den ersten drei Monaten (Anfang März bis Ende Mai) deutlich über dem Vorjahreswert von 96 Millionen Euro liegen, wie das im SDax notierte Unternehmen überraschend am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Die Aktie legte zuletzt um gut drei Prozent zu.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (Anfang März 2026 bis Ende Februar 2027) bestätigte Südzucker. Dabei geht das Unternehmen von einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll zwischen 480 und 680 Millionen Euro herauskommen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen Erlöse in Höhe von 8,4 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 535 Millionen Euro ausgewiesen.

Dabei verwiesen die Mannheimer, dass sich die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen und weltwirtschaftlichen Situation auf den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens schwer einschätzen lassen. Der vollständige Geschäftsbericht für 2025/26 soll am 21. Mai veröffentlicht werden. An diesem Tag will der Konzern auch eine detaillierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr geben.

Südzucker verarbeitet insbesondere Zuckerrüben und verkauft seine Produkte an Handel und Industrie. Neben dem Kerngeschäft verdient das Unternehmen sein Geld unter anderem mit Tiefkühlpizzen, Fruchtsaftkonzentraten für die Getränkeindustrie und Portionsartikeln wie Zuckersticks. Zum Konzern gehört außerdem die Biosprit-Firma Cropenergie.

Die Südzucker-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,88 Prozent höher bei 11,44 Euro.

/mne/stk

MANNHEIM (dpa-AFX)

Bildquellen: ah

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