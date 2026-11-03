Intel-Aktie nach Kollaps nur wenig erholt: Jetzt wird es für Anleger ungemütlich

Prognose unter Erwartung

03.11.26 20:43 Uhr

Intels Geschäft entwickelt sich in unterschiedliche Richtungen: Während ein Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnt, gerät ein anderes Standbein immer stärker unter Druck.

• Trotz kurzfristiger Herausforderungen sehen Analysten Potenzial im wachsenden Rechenzentrumsgeschäft, wobei Kursziele angepasst, aber weiterhin über dem aktuellen Kurs bleiben.

• Das PC-Geschäft leidet unter Speicherknappheit und Fertigungsengpässen, wobei eine Erholung erst in der ersten Jahreshälfte 2027 erwartet wird.

• Intels Ausblick für das vierte Quartal liegt deutlich unter den Erwartungen der Analysten, was zu einem Kurssturz der Aktie führte.

Intels Ausblick liegt klar unter den Erwartungen der Analysten

Speicherknappheit bremst den PC-Markt und damit das Client-Geschäft

Analysten senken Kursziele, sehen aber weiter Luft nach oben

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Die Intel-Aktie kommt nach dem enttäuschenden Ausblick auf das vierte Quartal nicht zur Ruhe. Nach dem Kurssturz am Freitag verlor das Papier am Montag an der NASDAQ nochmals fast neun Prozent auf knapp 60 US-Dollar. Die leichte nachbörsliche Gegenbewegung fällt angesichts der Verluste kaum ins Gewicht. Im Handel am Dienstag geht es via NASDAQ um rund 0,34 Prozent nach oben auf 60,23 US-Dollar. Für Anleger rückt damit eine Frage in den Mittelpunkt: Kann das wachsende Rechenzentrumsgeschäft die Schwäche bei PC-Chips auffangen?

Intel-Ausblick verfehlt die Erwartungen

Auslöser waren die Zahlen, die Intel am Donnerstag vorgelegt hatte. Das dritte Quartal selbst lief solide, der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 21 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar. Enttäuscht hat dagegen der Blick nach vorn. Für das Schlussquartal stellt der Konzern einen Umsatz von 15,0 bis 16,0 Milliarden US-Dollar in Aussicht, Analysten hatten mit 17,07 Milliarden US-Dollar gerechnet. Selbst das obere Ende der Spanne bleibt damit unter der Markterwartung. Noch größer ist die Lücke beim bereinigten Gewinn je Aktie: Intel peilt 25 US-Cent an, erwartet worden waren 43 US-Cent.

Entsprechend kritisch fielen die ersten Analystenstimmen aus. UBS-Analyst Timothy Arcuri erklärte, der Umsatzausblick bleibe selbst hinter den pessimistischsten Schätzungen zurück. Jefferies-Analyst Blayne Curtis sah die Quartalszahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, verwies aber ebenfalls auf den enttäuschenden Ausblick.

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Speicherknappheit trifft das PC-Geschäft

Den Ausschlag gibt das Client-Geschäft, auf das im dritten Quartal rund die Hälfte des Konzernumsatzes entfiel. Hier rechnet Intel im vierten Quartal mit einem sequenziellen Umsatzrückgang von mehr als 20 Prozent, weil Kunden ihre Lagerbestände abbauen. Dahinter steht nach Einordnung von Reuters der Speichermarkt: Lieferanten verlagern Kapazitäten zu KI-Speicherchips, dadurch steigen die Speicherpreise, und PCs werden teurer.

Eine schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Finanzchef David Zinsner erwartet, dass der Rückgang im PC-Markt mindestens bis in die erste Jahreshälfte 2027 anhält. Eine nachhaltige Erholung sieht Intel erst, wenn sich Verfügbarkeit und Preise von Speicher normalisieren. Konzernchef Lip-Bu Tan zeigte sich auf der Analystenkonferenz enttäuscht, dass Intel die starke Kundennachfrage nicht bedienen konnte, und nannte neben der Speicherknappheit Fertigungsengpässe. Zusätzlich belastet die Explosion in der Fabrik in Israel, die nach eigenen Angaben über zwei Quartale rund 600 Millionen US-Dollar Umsatz kostet.

Rechenzentren wachsen, die Kasse bleibt angespannt

Gegengewicht ist das Rechenzentrumsgeschäft, das im vierten Quartal im mittleren zweistelligen Prozentbereich wachsen soll. Allerdings hängt auch dieses Wachstum an Lieferfähigkeit und Speichermarkt und damit an denselben Faktoren, die das PC-Geschäft bremsen.

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Hinzu kommt der Blick auf die Kasse. Zinsner erwartet für 2026 keinen positiven Cashflow und bezeichnete 2027 als Investitionsjahr ohne freien Barmittelzufluss. Die Investitionen liegen 2026 bei rund 20 Milliarden US-Dollar und sollen 2027 deutlich steigen. Ein Polster bietet die Bilanz: Ende des dritten Quartals verfügte Intel über rund 54 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen. Das verschafft Luft, ändert aber nichts daran, dass sich der Umbau erst später in Gewinnen niederschlägt.

Worauf Anleger der Intel-Aktie jetzt achten sollten

Die Analysten zogen nach den Zahlen Konsequenzen und senkten ihre Kursziele. TD Cowen nahm das Ziel von 95 auf 75 US-Dollar zurück, Northland Securities bleibt bei "Buy", traut der Aktie aber nur noch 93 statt 120 US-Dollar zu. Citi senkte das Kursziel von 130 auf 100 US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass alle drei Ziele trotz der Kürzungen deutlich über dem Montagsschluss liegen.

Für Anleger ist die Lage damit zweigeteilt. Kurzfristig prägen PC-Schwäche, Fertigungsengpässe und fehlender freier Cashflow das Bild, und das voraussichtlich bis ins Jahr 2027 hinein. Wer bei Intel einsteigt, setzt darauf, dass das Rechenzentrumsgeschäft wächst und sich die hohen Investitionen später auszahlen. Entscheidend ist dabei der Speichermarkt: Erst wenn sich Preise und Verfügbarkeit normalisieren, dürfte auch das Client-Geschäft wieder anziehen. Ein erster Gradmesser ist der Bericht zum vierten Quartal, der zeigt, ob Intel die gesenkte Prognose zumindest erreicht.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

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