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Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie in Grün

24.04.26 09:09 Uhr
Siemens Energy-Aktie freundlich: Ausblick nach oben geschraubt | finanzen.net

Siemens Energy wird nach einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Geschäftsquartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

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Siemens Energy AG
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Der DAX-Konzern hob seine Jahresprognose an. Die Ergebnisse im zweiten Quartal blieben gleichwohl überwiegend hinter den Erwartungen zurück.

Siemens Energy rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem bereinigten Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent statt wie bisher von 11 bis 13 Prozent. Die bereinigte Ergebnismarge wird nun bei 10 bis 12 statt 9 bis 11 Prozent gesehen. Der Ausblick für den Nachsteuergewinn wurde auf rund 4 Milliarden Euro festgelegt, nachdem bisher eine Spanne von 3 bis 4 Milliarden genannt worden war. Der freie Cashflow wird nun bei rund 8 Milliarden Euro statt bei 4 bis 5 Milliarden erwartet.

Im zweiten Quartal stieg der Auftragseingang um 29,5 Prozent auf 17,75 Milliarden Euro und lag damit deutlich über dem Analystenkonsens von 15,6 Milliarden. Beim Umsatz verfehlte der Konzern trotz eines Anstiegs um 8,9 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro die Konsenserwartung von 10,8 Milliarden.

Die bereinigte Ergebnismarge verbesserte sich auf 11,3 von 9,1 Prozent, was den Erwartungen entsprach. Unter dem Strich verdiente Siemens Energy 835 Millionen Euro nach 501 Millionen im Vorjahr. Hier hatte der Konsens auf 911 Millionen gelautet.

Am Freitag geht es für die Aktie im XETRA-Handel zeitweise um 0,42 Prozent hoch auf 183,56 Euro.

DJG/mgo/gos

DOW JONES

Bildquellen: Siemens Energy AG

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