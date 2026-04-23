Prognose

Siemens Energy wird nach einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Geschäftsquartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Der DAX-Konzern hob seine Jahresprognose an. Die Ergebnisse im zweiten Quartal blieben gleichwohl überwiegend hinter den Erwartungen zurück.

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Siemens Energy rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem bereinigten Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent statt wie bisher von 11 bis 13 Prozent. Die bereinigte Ergebnismarge wird nun bei 10 bis 12 statt 9 bis 11 Prozent gesehen. Der Ausblick für den Nachsteuergewinn wurde auf rund 4 Milliarden Euro festgelegt, nachdem bisher eine Spanne von 3 bis 4 Milliarden genannt worden war. Der freie Cashflow wird nun bei rund 8 Milliarden Euro statt bei 4 bis 5 Milliarden erwartet.

Im zweiten Quartal stieg der Auftragseingang um 29,5 Prozent auf 17,75 Milliarden Euro und lag damit deutlich über dem Analystenkonsens von 15,6 Milliarden. Beim Umsatz verfehlte der Konzern trotz eines Anstiegs um 8,9 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro die Konsenserwartung von 10,8 Milliarden.

Die bereinigte Ergebnismarge verbesserte sich auf 11,3 von 9,1 Prozent, was den Erwartungen entsprach. Unter dem Strich verdiente Siemens Energy 835 Millionen Euro nach 501 Millionen im Vorjahr. Hier hatte der Konsens auf 911 Millionen gelautet.

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Goldman belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 185 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Geschäft mit Netz-Infrastruktur sei deutlich besser gelaufen als gedacht, schrieb Ajay Patel am Donnerstagabend nach den Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal. Auch der Cashflow sei sehr stark gewesen, was zur Erhöhung der Jahresziele geführt habe.

Barclays lässt Siemens Energy auf 'Equal Weight' - Ziel 100 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten des Energietechnikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal seien äußerst durchwachsen gewesen, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag. Die Aufträge für Netztechnologie und Gasturbinen hätten die Erwartungen getoppt, im Bereich Windkraft jedoch verfehlt. Ergebnisseitig hätten die Bayern wohl durch die Bank schwächer abgeschnitten.

Weiterer Rekord bei Siemens Energy nach Zielerhöhungen

Nach einer Aufstockung der Jahresziele haben die Aktien von Siemens Energy ihre Rekordrally am Freitag zunächst fortgesetzt. Im frühen Handel kletterten die Papiere der Bayern bis auf 191,66 Euro und gewannen dabei nochmals fast 5 Prozent hinzu. Der Schwung ebbte allerdings schnell ab, nachdem im Jahresverlauf mit 59 Prozent bereits das größte Plus aller Werte im DAX zu Buche stand.

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Zahlreiche Analysten lobten die Eckdaten für das zweite Geschäftsquartal und stockten ihre Kursziele auf. Alexander Jones von der Bank of America zog sogar kräftig davon auf 250 Euro. Der Spezialist für Energietechnik drehe die Spannung weiter hoch, schrieb Jones. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen (bereinigtes Ebita) um bis zu 12 Prozent an und seine Cashflow-Prognose um bis zu 40 Prozent. Der Barmittelzufluss dürfte für höhere Aktienrückkäufe sorgen. Die endgültigen Quartalsergebnisse werden Mitte Mai vorgelegt.

Einige Experten sehen nach dem guten Lauf der Aktien aber kein Potenzial mehr oder sogar deutliche Rückschlagsrisiken. Wie Leon Mühlenbruch von MWB Research, der den "Superzyklus-Optimismus" schon für mehr als üppig eingepreist hält. Er zog sein Kursziel zwar auf 100 Euro nach, liegt damit aber fast 50 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau.

DOW JONES / dpa-AFX