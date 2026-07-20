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Munich Re-Aktie unter Druck: Finanzchef stellt Ausblick auf den Prüfstand

Munich Re-Aktie unter Druck: Finanzchef stellt Ausblick auf den Prüfstand

Die seit Juni laufende Erholungsrally der Munich-Re-Aktien ist am Dienstag ins Stocken geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
504.20 EUR -13.20 EUR -2.55 %
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Die Papiere fielen via XETRA zuletzt um 1,94 Prozent auf 506,60 Euro. Zuvor hatten sie aber auch - ausgehend vom Tief seit August 2024 - binnen eineinhalb Monaten um fast ein Fünftel zugelegt.

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Munich-Re-Finanzchef Andrew Buchanan sagte nun in einem Gespräch mit der "Börsen-Zeitung" mit Blick auf die Rückversicherung: "Im Rahmen der Arbeiten für den Halbjahresabschluss werden wir sehr genau auf das Geschäft in der Pipeline für das dritte und vierte Quartal schauen. Daraus wird sich ergeben, welche Prognose wir dem Markt geben."

Der Konzern scheine also seine Prognosen für die Schaden- und Unfallrückversicherung zu hinterfragen, so ein Händler. Allerdings überrasche das nur bedingt, nachdem es vom Unternehmen schon im Mai geheißen habe, dass es anspruchsvoller werde, das Umsatzziel von 40 Milliarden Euro in der Rückversicherung zu erreichen.

/mis/nas

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DatumRatingAnalyst
17.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets