Ausblick: adidas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

03.03.26 23:25 Uhr
adidas-Aktie im Fokus: So schätzen Experten die bevorstehende Bilanzvorlage ein | finanzen.net

adidas öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149,20 EUR -2,80 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

adidas wird am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,457 EUR je Aktie gegenüber -0,220 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 3,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,19 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,97 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,56 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,28 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,91 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 23,68 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
09.02.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026adidas KaufenDZ BANK
30.01.2026adidas BuyWarburg Research
30.01.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026adidas KaufenDZ BANK
30.01.2026adidas BuyWarburg Research
30.01.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026adidas BuyUBS AG
30.01.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
23.01.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

