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Ausblick: ING Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

29.04.26 07:28 Uhr
Ausblick: ING Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

ING Group zieht Bilanz - das erwarten Analysten.

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ING Group lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ING Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,481 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ING Group 0,470 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,85 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Plus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,64 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,36 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,12 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 24,16 Milliarden EUR, gegenüber 61,75 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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