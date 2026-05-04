DAX24.934 +2,2%Est505.993 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,41 +0,1%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.645 +0,8%Euro1,1772 +0,7%Öl102,4 -7,1%Gold4.698 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Intel 855681 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- Chinas Börsen schließen fester -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie dreht ins Plus: Unternehmen steigert operativen Gewinn und bestätigt Ausblick Redcare Pharmacy-Aktie dreht ins Plus: Unternehmen steigert operativen Gewinn und bestätigt Ausblick
AMD-Aktie winkt Kursexplosion auf Rekordhoch: Kräftiger Umsatz- und Gewinnsprung AMD-Aktie winkt Kursexplosion auf Rekordhoch: Kräftiger Umsatz- und Gewinnsprung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Prognosen

Ausblick: Knorr-Bremse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

06.05.26 10:58 Uhr
Ausblick: Knorr-Bremse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Knorr-Bremse-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
99,75 EUR 0,75 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Knorr-Bremse wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,994 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 18,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Knorr-Bremse 0,840 EUR je Aktie vermeldete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent auf 1,99 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,53 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,31 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,24 Milliarden EUR, gegenüber 7,82 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremse

DatumMeistgelesen

Analysen zu Knorr-Bremse

DatumRatingAnalyst
15.04.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.04.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
26.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
12.03.2026Knorr-Bremse BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Knorr-Bremse BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
26.03.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
19.02.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Knorr-Bremse HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen