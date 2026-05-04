Ausblick: Knorr-Bremse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Knorr-Bremse-Bilanz.
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Knorr-Bremse wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,994 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 18,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Knorr-Bremse 0,840 EUR je Aktie vermeldete.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent auf 1,99 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,53 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,31 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,24 Milliarden EUR, gegenüber 7,82 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG