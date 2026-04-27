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Ausblick: Sandisk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

29.04.26 13:58 Uhr
NASDAQ-Aktie SanDisk unter Beobachtung: Kann der Highflyer mit seinen Quartalszahlen diese Erwartungen schlagen? | finanzen.net

Sandisk präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sandisk Corp
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Sandisk lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sandisk die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,54 USD gegenüber -13,330 USD im Vorjahresquartal.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 177,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,70 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,70 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 44,66 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -11,320 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 16,42 Milliarden USD, gegenüber 7,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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